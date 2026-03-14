El escenario global atraviesa una crisis estructural. El sistema internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial ha sido desafiado por líderes que intentan imponer acciones a través del uso arbitrario de la fuerza.

Frente al poder de estos países que son los que tienen mayor capacidad económica y militar en el globo, vale la pena destacar la convergencia entre tres naciones latinoamericanas que plantean rutas diplomáticas al emprendedurismo bélico. Tal articulación proyecta una voz colectiva capaz de intervenir en discusiones globales desde una perspectiva propia del Sur Global.

El pronunciamiento hecho por esos tres países sobre Medio Oriente adquiere así una dimensión más amplia. La región propone una visión del orden internacional fundada en el derecho, la mediación y la institucionalidad multilateral.

Esta corriente de pensamiento diplomático encuentra resonancias en otros espacios del sistema internacional. En Europa, el liderazgo del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, desde España, viene impulsado una agenda internacional centrada en la legalidad internacional y la defensa del multilateralismo. En el ámbito transatlántico, la conducción del primer ministro Mark Carney en Canadá también proyecta una diplomacia que privilegia soluciones negociadas ante las crisis contemporáneas.

La coincidencia entre estas voces provenientes de distintas regiones revela la presencia de una corriente política que reivindica principios civilizatorios dentro de la gobernanza global. América Latina se integra a esa dinámica mediante una tradición diplomática que otorga centralidad al diálogo, a la construcción de consensos y al restablecimiento de reglas compartidas.

En términos de teoría internacional, esta actitud expresa la práctica característica de las potencias medias, Estados que promueven estabilidad sistémica mediante iniciativas diplomáticas, construcción de consensos y fortalecimiento de instituciones globales.

Esa postura constituye, en esencia, una afirmación de valores civilizatorios. Ante un mundo atravesado por tensiones estratégicas, la región no subordinada proyecta una cultura política que privilegia la palabra, la negociación y el acuerdo como fundamentos de la vida internacional.

En esa afirmación reside la verdadera resistencia civilizatoria latinoamericana.