Peruanos se pelean por electrodomésticos en oferta por el Black Friday en conocido supermercado.

Por el Black Friday, muchos centros comerciales en Perú ofertan televisores, microondas, equipos de sonido, electrodomésticos y otros artículos para el hogar, con descuentos que hasta superan el 50%. Las llamativas promociones provocaron no solo filas extensas, desde tempranas horas de la mañana, sino también empujones en los pasillos.

Algunos clientes intentaban quedarse con los últimos productos disponibles en medio del desorden y se enfrentaban por conseguir la mejor oferta del Black Friday. El video, captado por una de las compradoras, rápidamente llamó la atención de los usuarios en TikTok.

Peruanos protagonizan pelea en supermercado por electrodomésticos en oferta por el Black Friday

En un video publicado en TikTok @anabelsilvaa0, se observa a un grupo de peruanos amontonados frente a un estante que exhibía diversos productos electrodomésticos. Debido a la fuerte disputa por los artículos en promoción, se ve cómo uno de ellos intenta jalar una caja de televisor, mientras que otros buscaban llevarse los hervidores y las licuadoras en oferta.

Sin embargo, el desorden y el tumulto generó que varias cajas de electrodomésticos terminaran en el piso y fueran pateadas por quienes intentaban abrirse paso entre la multitud. El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales y usuarios no dudaron en comentar sobre la intensidad de los presentes por aprovechar mejor las ofertas. Asimismo, varios internautas criticaron la falta de orden y cuestionaron que este tipo de situaciones se repita cada año durante el Black Friday.

"Cómo se pelean por esos televisores", "Por poco y se llevan también al señor", "Yo compré una tele hace 2 años y me duró 6 meses", "Yo iría solo para ver cómo se pelean", "Lo malo es que esos artefactos no son de marcas reconocidas", "Por eso siempre compro por web", "No deberían hacer desorden, ¿dónde está la seguridad?", "Solo en Perú", "Las oportunidades se aprovechan", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.