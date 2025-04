La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es considerada una de las instituciones más exigentes y difíciles del Perú. Muchos alumnos enfrentan grandes desafíos académicos para ingresar, y, quienes logran egresar con éxito, lo hacen tras cinco años de esfuerzo y dedicación. Este es el caso de un joven ayacuchano que, orgulloso de sus raíces y de su logro académico, celebró su ceremonia de graduación de la UNI al ritmo de un tradicional carnaval, emocionando a miles en redes sociales.

La emotiva celebración del alumno de la UNI ha tocado el corazón de miles de usuarios en TikTok, desatando una ola de reacciones y felicitaciones en redes sociales.

Joven celebra su graduación de la UNI con carnaval ayacuchano

Como parte de la ceremonia de graduación, el joven ayacuchano se acercó a recibir su diploma al ritmo de un tradicional carnaval de Ayacucho, desbordando alegría y orgullo por sus raíces. El emotivo momento fue registrado en video y compartido a través de la cuenta de TikTok @apggraduaciones, donde rápidamente se viralizó, conmoviendo a miles de usuarios que aplaudieron su autenticidad y esfuerzo.

Después del baile, se acercó rápidamente a sus padres, quienes lo esperaban con entusiasmo para compartir ese momento de alegría junto a él.

Usuarios reaccionan a baile de joven de la UNI

El video ya acumula más de 59.000 reacciones, y los usuarios no dudaron en compartir la alegría del joven de la UNI a través de los comentarios.

"El que se gradúa de la UNI baila lo que quiere", "Cualquiera puede ser presidente, pero cualquiera no es ingeniero de la UNI", "No cualquiera ingresa a la UNI", "El que se gradúa de la UNI tiene derecho a celebrar como quiere", "Graduado de la UNI baila como sus antepasados orgullosos de sus orígenes", "Cuando me gradúe no diré nada, pero habrá señales", fueron algunos de los comentarios que se lee.