¿Qué significa realmente agradecer al cruzar la calle? Esto nos dice la psicología sobre este acto

Un artículo de la revista “CuerpoMente” hace constar cómo este tipo de intercambios pueden dar cuenta, entre otras cosas, de ciertos rasgos importantes como son la gratitud, la compasión, la habilidad de mantenerse en el momento presente o el respeto por los demás que, aun siendo comportamientos de lo más habitual, pueden evidenciar una determinada actitud consciente y responsable en nuestro comportamiento social.



En este sentido, "CuerpoMente" considera que las personas que se dan las gracias cuando la otra persona les cede el paso son personas educadas que muestran así un reconocimiento hacia los demás y hacia la vida. Tal forma de comportarse es reflejo de la toma de conciencia de que las acciones de los otros no son una obligación sino decisiones que se pueden llegar a compartir.

¿Qué dicen los psicólogos sobre este gesto?

El gesto de levantar la mano al volante, entonces, se transforma en una expresión no verbal que dice “gracias”, “lamento lo de antes”, “te reconozco el esfuerzo” y “te valoro”. Una forma de comunicar: “Yo te he visto, he reconocido tu esfuerzo y lo valoro”.

Pero la gratitud no tiene su espacio únicamente en el tráfico. En un artículo de Jeremy Adam Smith en Greater Good Magazine, se expone que los y las que tienden a agradecer frecuentemente practican algunos hábitos que les permiten fortalecer la experiencia positiva. Entre ellos se encuentra dedicar tiempo a valorar lo cotidiano, no dar por sentado lo bueno y expresar el agradecimiento de forma concreta.

Las investigaciones que se mencionan en ese mismo medio apuntan a que la gratitud también empodera las dificultades, al centrarse en cuáles son los recursos y las relaciones de soporte; no se trata de mirar únicamente hacia los problemas.

El psicólogo Robert Emmons, co-director del proyecto de gratitud en el Greater Good Science Center, afirma que tener una perspectiva agradecida implica reconocer nuestra interdependencia con los demás y comprender que la vida no es un derecho, sino un regalo que merece ser valorado.

Tanto "CuerpoMente" como "Greater Good Magazine" coinciden en que la gratitud está profundamente vinculada a la empatía. Ser capaz de ver al otro, entender su situación y responder de manera amable o con un gesto de agradecimiento requiere una verdadera capacidad para ponerse en el lugar del otro.

En el contexto del tráfico, esto implica comprender que el conductor que cede el paso también puede estar apurado, cansado o estresado, pero aún así elige hacerlo. Este tipo de comportamiento refleja una presencia consciente en el momento, una manera de no dejarse llevar por la rutina y valorar a las personas con las que interactuamos.