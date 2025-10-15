HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
YouTube se cayó a nivel mundial: miles de usuarios reportan problemas en la plataforma

Usuarios de la plataforma X, antes Twitter, reportan caídas en YouTube. Aseguran que los videos no cargan o aparecen mensajes de error.

Usuarios en la red social X (antes Twitter) reportaron una caída global de YouTube, indicando que los videos no cargaban o que aparecían mensajes de error al intentar acceder a la plataforma. De acuerdo con el portal DownDetector, que monitorea el funcionamiento de servicios digitales, se han registrado alrededor de tres mil reportes de fallas. El 44 % corresponde a problemas en el servidor, el 34 % en la aplicación y el 22 % en la versión web.

La interrupción generó una ola de reacciones en redes sociales. Desde distintas partes del mundo, los usuarios expresaron su molestia y compartieron capturas de pantalla mostrando los errores. “Pensé que era mi internet, pero YouTube no carga nada desde hace varios minutos”, escribió un usuario. Otros señalaron que la plataforma sigue sin responder, incluso después de reiniciar la app o actualizar la página.

