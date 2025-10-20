HOYSuscripcion LR Focus

Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

Periodista Manuela Camacho criticó la divulgación de datos de su pareja tras un comentario en el podcast 'Ouke', señalando que esto atentaría contra su seguridad personal.

Comunicadora Manuela Camacho se pronunció a través de sus redes sociales.
Comunicadora Manuela Camacho se pronunció a través de sus redes sociales. | Foto: composición LR/ Instagram

La periodista Manuela Camacho reveló que tomará medidas legales contra el podcast 'Ouke' del creador de contenido Carlos Orozco. La comunicadora, mediante la plataforma X (antes Twitter), rechazó tajantemente que dicho programa divulgue el nombre de su esposo y la empresa en la que trabaja. Para la comunicadora, los conductores de este canal habrían vulnerado el derecho a la privacidad, intimidad y seguridad.

No es la primera vez que dicho podcast se encuentra envuelto en una polémica. Hace poco, la actriz Mónica Sánchez arremetió contra el programa digital por supuestamente faltarle el respeto a algunos actores, incluida ella misma.

Manuela Camacho tomará acciones legales contra podcast 'Ouke'

A través de un pronunciamiento, la comunicadora Manuela Camacho comentó su malestar hacia 'Ouke', que se emite en el canal de streaming 'La Roro Network', por difundir datos personales de su pareja. Relató que el hecho se produjo cuando los conductores del podcast reaccionan a un video donde ella relata lo que considera atractivo de un hombre, pero en el programa se expusieron datos personales de su esposo.

Manuela Camacho | Carlos Orozco | Ouke

Influencer y comunicadora compartió mensaje en redes. Foto: X

"El programa Ouke de Carlos Orozco ha divulgado, de manera innecesaria y atentando contra mi derecho a la privacidad, intimidad y la seguridad, el nombre de mi esposo y la empresa para la que trabaja. Tener una opinión pública sobre un tema irrelevante a nivel periodístico de ninguna manera va a justificar que te expongan a esto, reitero, menos cuando dicen ser tan conscientes de la situación que vivimos en el país. Estamos procediendo legalmente", resaltó en redes sociales.

La periodista recordó que la Ley 29733 protege su data personal y también existiría el delito contra la intimidad cuando se expone a alguien sin relevancia pública. De esta forma, confirmó que ya está procediendo legalmente y que buscará especialistas en protección de datos personales o derecho a la intimidad.

