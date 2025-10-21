HOYSuscripcion LR Focus

Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Joven queda en shock al encontrar inusual oferta de trabajo para p sicólogos por S/1.500: "¿Psicóloga y niñera?"

Un estudiante de Psicología se sorprendió al encontrar una oferta inusual en Indeed que pedía un rol dual de psicólogo y niñero. El clip es viral en TikTok.

El joven estudiante quedó sorprendido al ver que este puesto de trabajo ofrecía mayor sueldo que uno donde solicitaban a un egresado con bachiller.
El joven estudiante quedó sorprendido al ver que este puesto de trabajo ofrecía mayor sueldo que uno donde solicitaban a un egresado con bachiller.

Un estudiante de la carrera de Psicología quedó sorprendido al encontrar una inusual oferta laboral en Indeed, una reconocida plataforma de búsqueda de empleo integral en Perú y otros países del mundo. Según mostró el joven en su cuenta de TikTok, se le pedía no solo desempeñar el rol de psicólogo sino también de niñero.

Por este doble trabajo se le iba a pagar el monto de S/1.500, según se observa los datos de la publicación. Esto dejó impactado al joven, quien vio cómo el sueldo ofrecido era similar a la de muchos puestos de practicantes de Psicología. El video se volvió viral en TikTok.

lr.pe

Joven estudiante queda en shock al encontrar inusual oferta de trabajo para psicólogos por S/1.500: "¿Psicóloga y niñera?"

Mediante su cuenta de TikTok @inpsy.pe, un joven compartió la oferta de trabajo que encontró en Indeed. Según se lee la descripción del empleo, se pedía una empleada del hogar y niñera licenciada en Psicología.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención es el sueldo que se ofrecía por este puesto de trabajo. El monto estimado era de S/1.000 a S/1.500 al mes. Según el estudiante, este sería superior al ingreso que se le ofrecía a los jóvenes con bachiller en Psicología.

"De los creadores: se busca psicóloga y masajista, ahora llega, se busca psicóloga y niñera. Lo peor es que estaba mirando las ofertas de psicólogas bachilleres (en las plataformas) y acá (en la oferta de trabajo como niñeras) les pagan más", señaló. "Quiero pensar que hubo un error en la redacción", añadió en su video.

