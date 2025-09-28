HOYSuscripcion LR Focus

Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

La mujer le pidió a su pareja que le ayude a cortar el ave tras sacarla del horno, siendo ese el momento en el que se percató que dentro había algo inusual que le terminó "rompiendo el corazón". Su reacción fue comentada por los usuarios de TikTok﻿﻿.

Clip ya cuenta con más de 60 millones de reproducciones en TikTok. Foto: composiciónLR/TikTok/lafamiliagomes
Clip ya cuenta con más de 60 millones de reproducciones en TikTok. Foto: composiciónLR/TikTok/lafamiliagomes

Las situaciones cómicas entre parejas son recurrentes, pero hay ciertos casos en los que una de las dos partes puede llegar a excederse, o hasta quizá hacerle 'ver lo más triste en su vida'. Es el caso de una mujer que le gastó una broma a su pareja colocando un pollo pequeño dentro de una gallina y le hizo creer que la había cocinado 'embarazada', generando que este se aterrara al verla.

El creatividad de la novia desató las risas de los usuarios y convirtió al clip en un viral instantáneo en TikTok, con más de 60 millones de reproducciones.

Mujer sorprende a su novio al cocinar una ‘gallina embarazada’

En el video se observa como Marie le pide ayuda a su novio Joaquín para sacar a la gallina del horno pues el recipiente estaba muy pesado por el líquido. Seguido, le pide que le ayude a cortarlo para la cena, pero en seguida le cuestiona sobre algo raro que hay dentro del ave. El dubitativo hombre comienza a sacar poco a poco pedazos de un pollo desde dentro, por lo que comienza a gritar de desesperación.

"Estaba preñada", dijo Joaquín, quien continuó retirando los restos del 'pollito', mientras Marie le explicaba que no se había dado cuenta. "Mataron a una gallina embarazada", exclamaba el novio, quien parecía contener las lágrimas, al punto de querer llamar para demandar al lugar de donde se hizo la compra.

Para coronar la broma, la mujer comenzó a probar el plato, ante el asombro de su novio quien le increpaba que era similar a comerse a un "humano embarazado". Finalmente, Marie le hizo la pregunta con la que le dio a notar que le estaba jugando una broma: "¿Las gallinas se embarazan o ponen huevos?".

"Hasta a mí se me olvidó que las gallinas ponen huevos", "Y yo imaginándome una gallina embarazada", "Casi se queda vegetariano", "Alguien quiere pensar en los derechos de la gallina embarazada", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

