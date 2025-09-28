HOYSuscripcion LR Focus

Youtuber Furrey cuenta cómo reaccionó a broma de Damián sobre perder su nacionalidad peruana: "Casi me da un infarto"

En el último podcast de 'Habla Good', el youtuber Furrey que tuvo que detener su vehículo cuando le indicaron que le iban a cancelar su nacionalización peruana, sin imaginar que se trataría de una broma cómico Damián.

Furrey fue víctima de una broma telefónica del cómico peruano Damian.
Furrey fue víctima de una broma telefónica del cómico peruano Damian. | Foto: composición LR/YouTube/Todo Good

Damián y el Toyo son una dupla de cómicos peruanos que, a inicios de los 2000, se ganaron fama en la TV y la radio por realizar cámaras ocultas y llamadas telefónicas, no solo a personajes del espectáculo como Magaly Medina, Chiquito Flores o Carlos Thorton, sino también al público en general. Para conversar sobre su paso en pantalla chica, Damian Ode visitó el podcast 'Good Time'; sin embargo, no desaprovechó el momento y le jugó una broma al youtuber Furrey, integrante del canal de YouTube Todo Good.

Junto con Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, el cómico Damián se hizo pasar por un representante de migraciones y negarle la nacionalización peruana. Como se recuerda, Furrey, natural de España, vive en Perú desde hace más de 10 años, sin embargo, recientemente juramentó como ciudadano peruano.

lr.pe

Furrey reacciona a broma de Damian en 'Good Time'

En el último episodio del streaming 'Habla Good', Antonio Crespo, más conocido como Furrey, relató que fue víctima de una broma de Damian Ode. Según contó, se encontraba manejando rumbo al estudio cuando recibió la llamada del cómico, quien se hizo pasar como uno de los representantes de migraciones. Su preocupación escaló aún más cuando este le dijo que tendría que quitarle la nacionalidad porque subió a redes sociales parte de su juramentación como ciudadano peruano.

De acuerdo con influencer, esta noticia lo dejó en shock y tuvo que estacionar su carro en una vía libre para solucionar el tema. Asimismo, comentó que ese día no sintonizó el canal de 'Good Time' para ver el show de sus compañeros, por lo que no sabía que se trataba de una broma.

"Casi hacen que me dé un infarto. Yo con mis nueve huesos rotos con mi cuerpo deplorable (por el accidente) se les ocurre que es una buena idea hacerme una llamada de broma con Damian. Me dijeron que me iban a deportar y quitarme mi nacionalidad porque lo he grabado (la juramentación y lo subí a redes) Casi se me para el corazón. No reconocí su voz. Me cag***", sentenció.

"Yo no reconocí la voz de Damian. Yo nunca contesto llamadas de personas que no tengo guardadas y justo dije: 'a ver voy a contestar, fácil es algo importante' y me dice: 'somos de migraciones' (...) Estaba concentrado manejando y (cuando escuché) paré y me tuve que cuadrar. Me loquearon (...) Empecé a dudar y empezaron a pasearme (...) Me agarraron frío. Yo pensé que eran de la radio. Justo el día que no veo 'Good Time' me hacen esto (...) En Bluetooth de mi carro no se escucha bien y tuvo que poner el altavoz de mi celular para oírlo", añadió.

