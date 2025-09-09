HOYSuscripcion LR Focus

Economía

DNI electrónico gratis en septiembre 2025: estos distritos lo tramitarán sin ningún costo para los peruanos que cumplan con los requisitos

El DNI electrónico se entregará gratuitamente en diversas campañas nacionales, organizadas por municipalidades, iniciando en septiembre de 2025 en diferentes regiones del Perú.

Municipalidades darán DNI electrónico gratis durante el mes de septiembre 2025.
Municipalidades darán DNI electrónico gratis durante el mes de septiembre 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

El DNI electrónico será entregado de manera gratuita en diversas campañas realizadas a nivel nacional. Muchas de las municipalidades organizan estos eventos donde el personal del Reniec hace el trámite para determinado grupo que se beneficiará con la emisión del nuevo y moderno documento.

En esa línea, en Lima, la Municipalidad de Breña y La Victoria, anunciaron que harán la entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico. Otras partes del Perú también lo tramitarán durante el mes de septiembre 2025.

PUEDES VER: Reniec lanza nuevo DNI electrónico 3.0 con descuento exclusivo en estas únicas sedes de Lima Metropolitana: ya no se emitirá DNI azul

DNI electrónico gratis en septiembre 2025: en estas zonas se darán sin ningún costo

Revisa las zonas a nivel nacional que darán el DNI electrónico gratis. Las campañas itinerantes son anunciadas por los mismos municipios a través de las redes sociales:

  • DNI electrónico gratis en La Victoria, Lima: se dará atención a 40 personas el martes 16 de septiembre en C. D. San Cosme (Avenida Jaime Bausate y Meza 2025). Los beneficiarios son menores de 17 años y mayores de 60 años.
  • DNI electrónico gratis en la Provincia de Bongará, región de Amazonas: el 24 y 25 de septiembre desarrollará la campaña sin costo para niños y jóvenes menores de 17 años. Se realizará en la OREC de la municipalidad de la provincia.
  • El distrito de San Juan de Tantaranche, provincia de Huarochirí, dará DNI electrónico gratis a los menores de 17 y mayores de 60 años. La campaña se hará del 29 al 30 de septiembre.
  • Municipalidad distrital de Los Chankas dará DNI electrónico gratis el 20 de septiembre en oficinas del mismo municipio de 8.30 a 1.00 p. m.

Campaña gratuita de trámites en el DNI: estas zonas lo realizarán durante septiembre 2025

  • La Municipalidad distrital de Cielo Punco, región del Cusco, realizará campañas de trámites del DNI totalmente gratis. Las fechas son el 18 y 19 de septiembre en el primer piso de la MDCP, Capital Chirumpiari.
  • Municipalidad de Breña, en Lima, realizará trámites del DNI gratis el jueves 11 de septiembre.

¿Cuáles son los beneficios del DNI electrónico?

El DNI electrónico es un documento emitido por el Reniec que ofrece diversos beneficios, ya que además permite la identificación física y virtual. El DNI electrónico permite realizar trámites de forma rápida y segura, firmar documentos con digitales. Tiene un chip criptográfico que incorpora altos niveles de seguridad, es infalsificable y almacena datos biométricos como las huellas dactilares.

