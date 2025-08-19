HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Pareja se casa por civil y joven lanza arroz directo a la cara de su padrastro: "Se nota su felicidad"

En lugar de molestarse, el hombre y el resto de invitados tomaron con humor lo que había hecho el muchacho. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de reproducciones.
Video tiene miles de reproducciones. | Foto: captura de TikTok/@tooferrer8

En TikTok se ha viralizado un peculiar video grabado en México que muestra a una pareja de recién casados celebrando su unión junto a sus familiares. De pronto, un joven se acerca para arrojarles un puñado de arroz; sin embargo, en lugar de lanzarlo suavemente, terminó tirándolo directamente al rostro del hombre, quien sería su nuevo padrastro.

Las imágenes fue publicadas en TikTok por el usuario Tony Montana (@tooferrer8) este 18 de agosto de 2025. A pesar de haberse compartido recientemente, el video ha acumulado más de 1.1 millones de reproducciones en la plataforma. De igual manera, ha superado los 23.300 "me gusta", 21.000 compartidos y cientos de comentarios.

PUEDES VER: Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, una pareja decidió casarse y fueron al registro civil para formalizar su unión. Al salir de las oficinas, se llevaron la grata sorpresa de encontrar a todos sus familiares esperándolos para felicitarlos. La alegría era evidente en el rostro de casi todos, salvo en una persona que compartía el mismo entusiasmo.

Resulta que la novia tenía un hijo adolescente, de una relación anterior, quien era el único que no estaba conforme con la nueva pareja de su madre. El joven decidió acercarse llevando un puñado de arroz y todos creyeron que lo lanzaría hacia arriba, como dicta la tradición, pero él decidió arrojarlo directamente al rostro de su nuevo padrastro.

Tras la acción del adolescente, los invitados quedaron sorprendidos. El hombre tampoco podía creer lo que había hecho su hijastro, quien se alejó rápidamente del lugar. No obstante, en vez de enojarse y arruinar la celebración, decidió minimizar lo ocurrido y continuar sonriendo, un gesto que fue muy aplaudido por los cibernautas.

PUEDES VER: Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Aunque las imágenes fueron grabadas en México, no tardaron en volverse tendencia en otros países de Latinoamérica, como Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, entre otros. Muchos usuarios que vieron el video no dudaron en dejar su comentario, algunos dejando comentarios irónicos, mientras que otros recomendaban corregir el accionar pronto.

"Se nota su felicidad en la cara del niño", "Pones el vídeo del divorcio también por favor", "Espero que sean una familia muy bonita", "Creo que todavía puedes correr por tu vida", "Yo que tu duermo con un ojo abierto", "Menos mal tiró arroz y no ladrillos", "Al menos arroz no faltará en la familia". Estos son algunos de los comentarios del video.

Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

Mujer viajó a más de 90 países, pero asegura que este lo tiene todo: "En cuanto llegué, me enamoré"

Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

Joven peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Me encanta"

Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

Buzo es captado cortando contenedor en el mar del Callao y redes estallan: “Ellos ya habrían sacado el Titanic”

