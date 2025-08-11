El simulacro evaluará los protocolos de evacuación, puntos de encuentro y rutas seguras ante un sismo. Foto: Luis Álvarez/LR

El simulacro evaluará los protocolos de evacuación, puntos de encuentro y rutas seguras ante un sismo. Foto: Luis Álvarez/LR

Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció la segunda jornada de prácticas ante un eventual sismo, por medio de la Resolución Ministerial N.º 001-2025-PCM/SGRD. Este 2025, la convocatoria sigue el lema "Por un país preparado".

El objetivo de la actividad es fortalecer las capacidades de la población y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) para responder óptimamente frente a un movimiento telúrico. Para esto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) liderará el ejercicio.

Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025: cuándo y a qué hora será

Indeci anunció que el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 se realizará este viernes 15 de agosto a las 3.00 de la tarde. Para esto, se contará con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Bomberos, además de establecimientos de salud, mercados, casas de estudios, empresas, entre otros grupos.

El simulacro se realizará en una fecha que conmemora el pasado terremoto en Ica de 2007. Foto: Andina

Durante la actividad se pondrá a prueba las rutas de evacuación, la coordinación entre autoridades y ciudadanos, y los planes de evacuación. Es importante resaltar que el ejercicio también conmemora al terremoto de magnitud 7,9 grados que sacudió el sur del Perú hace 18 años.

El terremoto de Pisco de 2007

El 15 de agosto de 2007, un sismo de magnitud de 7,9 grados arremetió contra las zonas de Pisco (epicentro), Chincha, Ica y Cañete, Lima y Huancavelica. El hecho se registró a las 6.41 p. m. y dejó un saldo de 596 fallecidos, más de 1.200 heridos y más de 655.000 damnificados.

Bajo ese contexto, se podrá a disposición Comités de Defensa Civil, brigadas escolares, equipos de respuesta rápida de los municipios y redes de salud para las coordinaciones correspondientes previo al simulacro. Dichos grupos establecerán los puntos de evacuación.

Los pasos a seguir durante un simulacro, según Indeci

El simulacro ante sismos y peligros asociados cuenta con tres momentos claves de acuerdo con Indeci:

Momento 1: El simulacro inicia con el sonido de sirenas, bocinas, campanas u otros ruidos que representan la ocurrencia del sismo.

Momento 2: Durante los primeros minutos, ubícate en la Zona Segura en Caso de Sismo.

Momento 3: Evacúa hacia las zonas seguras externas y puntos de reunión. Si estás cerca al mar, aléjate y dirígete hacia zonas altas y seguras.

En esa misma línea, estos son los pasos de los simulacros ante peligros generales:

Momento 1: El simulacro inicia con el sonido de sirenas, bocinas, campanas u otro ruido que representa el impacto del peligro.

Momento 2: Evacúa ordenadamente utilizando las rutas de evacuación hacia una zona segura externa o punto de reunión.

Momento 3: Sigue las indicaciones de las autoridades o voluntarios hasta el fin del simulacro. Si es necesario, evacúa con mascarilla.

Rcomendaciones para evacuar una zona durante un sismo

Conservar la calma para actuar.

Tener implementada la mochila de emergencias con elementos básicos y colocarla cerca a la salida.

Identificar las rutas de evacuación y puntos seguros.

Delegar tareas a cada integrante del trabajo u hogar en caso ocurra un sismo.

Evitar ventanas o caminar junto a elementos pesados que puedan caerse al momento de evacuar.

Evitar usar ascensores, es recomendable usar las escaleras.

