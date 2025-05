¡Insólito! Ambulancia ignora a 'herido' durante simulacro nacional y escena es viral: "Mejor vas caminando"

Hasta los errores se transforman en anécdotas virales y no fue la excepción este incidente durante el simulacro. Foto: composición LR/ difusión

Hasta los errores se transforman en anécdotas virales y no fue la excepción este incidente durante el simulacro. Foto: composición LR/ difusión

El Simulacro Nacional Multipeligro 2025 se llevó a cabo el último viernes 30 de mayo a las 10:00 a.m., como parte de una iniciativa del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) bajo el lema “Por un país preparado”. La jornada, desarrollada en todo el país, buscó fortalecer las capacidades de reacción ante desastres naturales. Sin embargo, en Piura, un insólito momento se robó la atención y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Ambulancia ignora a 'herido' en simulacro nacional

Durante el desarrollo del simulacro en esta región norteña, un video de TikTok captó una situación inesperada y hasta cómica: mientras dos voluntarios cargaban cuidadosamente a un supuesto herido en una camilla, esperando que una ambulancia lo atendiera, la unidad simplemente pasó de largo sin detenerse. La escena, que parecía sacada de una comedia, dejó perplejos a los asistentes y a quienes posteriormente vieron el clip en internet.

En el material audiovisual, se escucha a los presentes reaccionar entre carcajadas ante la falta de coordinación: "¡Se les fue la ambulancia!", gritó uno, mientras otros no podían creer lo que acababan de presenciar. La escena no tardó en viralizarse con el título “¡Ni con camilla me llevan!” y desató una ola de comentarios humorísticos en plataformas como TikTok, Facebook y X (antes Twitter).

Muchos usuarios bromearon diciendo que la ambulancia no tomó en cuenta al paciente porque tenía otro tipo de seguro. El momento fue calificado como el más cómico del simulacro en todo el país y, pese a tratarse de un ejercicio de emergencia, los internautas no dejaron pasar la oportunidad para convertir el desliz en un meme.

Las reacciones no se hicieron esperar. Si bien muchos usuarios tomaron con buen humor lo ocurrido, destacando la chispa y creatividad con la que los peruanos enfrentan hasta los errores más serios, otros no tardaron en señalar la gravedad del fallo. "No quiero imaginar qué pasaría si esto ocurriera en una emergencia real" y "Mejor vas caminando", escribieron usuarios.

Otros comentarios apuntaban a la importancia de mejorar la logística y comunicación entre brigadistas y servicios de emergencia, especialmente en simulacros que tienen como fin salvar vidas.