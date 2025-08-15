HOYSuscripcion LR Focus

Tendencias

Abuelita de 90 años regaña a su hijo de 70 por llegar tarde a casa: "A esa edad son rebeldes"

A pesar de que su hijo es un adulto con familia, su madre no ocultó su molestia al verlo llegar tan tarde y procedió a darle el regaño más tierno del mundo. Video es viral en TikTok.

Video tiene millones de reproducciones en la plataforma.
Video tiene millones de reproducciones en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@leal_stephany

Un emotivo video ha conmovido a miles de cibernautas, ya que muestra una escena poco frecuente: una mujer de 90 años regañando a su hijo de 70 por haber llegado tarde a la casa. La reacción de la abuela no solo enterneció a su nieta, quien grabó el momento, sino también a miles de usuarios en TikTok y otras redes sociales que vieron el clip.

Las imágenes fueron publicadas por la usuaria Stephany Leal (@leal_stephany) el pasado 19 de julio de 2025. Hasta el momento, el video ha logrado acumular más de 49.7 millones de reproducciones en la plataforma, cifra que sigue en aumento. De igual manera, ha conseguido más de 6.3 millones de 'likes', 415.000 compartidos y 34.900 comentarios.

PUEDES VER: Hincha ingresa a un local de apuestas y se burla de la derrota de Universitario ante Palmeiras

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, los protagonistas del video son Rafael, un hombre de 70 años con esposa e hijos, y su madre, una anciana de 90 que, pese a su avanzada edad, sigue caminando y conserva plena lucidez. Justamente por ello, no dudó en preocuparse y cuestionar por qué su hijo todavía no había llegado a casa, si era bastante tarde.

Como podrás apreciar en el video, apenas Rafael entra a la casa, su madre se levanta de la cama y comienza a regañarlo. "¿Por qué llegas a estas horas?", le reclama. Él, creyendo que se trataba de una broma, sonríe, pero la anciana lo interrumpe y le dice "Yo no estoy jugando, te lo digo en serio. Me vas a conocer enojada y yo soy tu madre".

Luego de recibir algunos golpes con un peluche por parte de su madre, Rafael le explicó que había tardado porque estuvo en el doctor. De inmediato, la anciana mostró interés y le preguntó qué le había dicho el médico, dejando en claro que, sin importar la edad de los hijos, una madre siempre querrá cuidarlos y asegurarse de que estén bien.

PUEDES VER: Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok emocionó a miles de personas, la mayoría de ellas coincidió en que Rafael es un hombre afortunado por tener aún a su madre con vida a tan avanzada edad, un privilegio que no todos pueden disfrutar. Asimismo, felicitaron a la nieta por capturar una escena tan emotiva, que sin duda su familia atesorará por generaciones.

"Qué afortunado. Haber cumplido 70 años y todavía tener a tu mamá", "Piensa que por tener 70 años se va a mandar solo", "A esa edad son unos rebeldes", "Los primeros 70 años de la infancia son los más difíciles", "El regaño más tierno que he visto", "Este tiktok es oro. Que hermoso recuerdo has grabado". Estos son algunos de los comentarios del video.

@leal_stephany Mi papá parecía un niño chiquito regañado @Rafael Leal #comedia #humor #papá #abuela ♬ original sound - Stephany Leal
