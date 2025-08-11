Joven se sorprende al ver a pasajeros de avión usando el mismo estilo de casaca y en redes bromean: “Es el uniforme de invierno en Perú”
Las imágenes de TikTok generaron una ola de comentarios y bromas en la popular red social por el común uso de la prenda de vestir en época de invierno.
Invierno es sinónimo de chompas y productos calientes para soportar el frío. Sin embargo, en Perú se ha convertido en costumbre el uso de una peculiar prenda que muchos usuarios en las redes sociales la han bautizado como el ‘uniforme de los peruanos’.
Un hombre que viajaba en un avión con destino a Lima vivió un momento inesperado al momento de descender del medio de transporte. Según publicó en su clip de TikTok ernestoache, la mayoría de pasajeros llevaba el mismo modelo de casaca.
Casaca acolchonada se ha convertido en la preferida de los peruanos durante el invierno
La capital peruana ha experimentado bajas temperaturas, lo que ha generado que los ciudadanos saquen sus prendas más gruesas para mantenerse abrigados. Pero lo que realmente sorprendió al pasajero fue que casi todos vistieran el mismo modelo de chaqueta.
Se trata de una casaca de tela plastificada con un relleno de algodón, al más puro estilo de las reconocidas prendas The North Face. Este hecho, por supuesto, no tardó en volverse viral en las redes sociales.
Una casaca rellena de algodón se ha convertido en la preferida de los peruanos en el invierno. Foto: composición LR/ TikTok/ @ernestoache_
Usuarios en TikTok dejaron sus hilarantes comentarios
La casaca en cuestión parece haberse convertido en el ‘uniforme oficial’ de los limeños. Con el frío azotando la ciudad, esta prenda, que, según los usuarios, es cálida y resistente, se ha vuelto la favorita de muchos.
Como era de esperarse, el video de TikTok generó una ola de comentarios en la popular red social china. “Nunca me gustó esa casaca, hasta ahora no tengo ninguna. Aunque, entiendo que la gente lo compra más por el precio y porque sí protege”, “Es el uniforme de invierno en Perú”, “En negro no se nota si está sucio o viejo”, “Abrigadora, ligera, seca y aguanta nuestro clima loco de sol, lluvia y neblina en cada distrito”, “No me gustaba esa casaca, pero sí que abriga. Además, seca rápido”.