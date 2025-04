Captan bus de ‘El Chino’ en pista de aeropuerto en Perú y usuarios bromean: “Ahora compite con el avión”

Los buses ‘El Chino’ son muy populares en Lima Metropolitana, ya que tiene diversas rutas que cubren gran parte de la capital peruana. Sin embargo, un último video compartido en TikTok generó una ola de divertidos comentarios al ver al medio de transporte trasladándose por una de las pistas de vuelo del aeropuerto en Perú.

En un clip que no tardó en acaparar las miradas y dar pie a una serie de curiosos comentarios, el bus de color celeste circulaba como si estuviera en una pista de una calle en Lima, mientras que muy cerca de él había un avión que estaba aterrizando.

“El Chino ahora sacará ruta aérea”, señalaron algunos usuarios en TikTok

Como era de esperarse, el video no tardó en acaparar las miradas, puesto que no es común que los buses circulen por las pistas de aterrizaje de aviones. Además, generó una ola de comentarios en TikTok. “Quiere ganarle al avión”, “Con tanta inseguridad, ahora tomando nuevas rutas por el aire”, “Creo que está probando nueva ruta”, “Yo sabía que esta línea volaba, pero ya eso me parece una exageración”.

Las imágenes sacaron miles de sonrisas en las redes sociales al ver el bus de El Chino en el aeropuerto. Foto: TikTok / @alberthcaldas1

Los Chinos: ¿por qué se le dice así a la popular empresa de transporte urbano de Lima?

La Empresa de Transporte Urbano Los Chinos S.A. (Etuchisa) empezó a operar en 1993 y desde esa época, se ha caracterizado por transportar a miles de peruanos que residen en la ciudad de Lima.

El gerente general de la empresa Etuchisa, Juan José Floríndez, reveló el origen del nombre de la popular compañía Los Chinos. “En el año 1990, la entonces empresa de transporte Javier Prado importó 20 buses articulados chinos al Perú. Estos operaban en la vía Evitamiento y todos los conocían como los buses chinos. Posteriormente, estos vehículos se trasladaron a la vía Expresa. A raíz de eso, la compañía se deshizo y no quedó casi ningún miembro. Por lo que se formó una nueva empresa. Y, como todos conocían a los buses como los chinos, se determinó colocarle dicho nombre. No es que haya un personaje oriental en la empresa”, indicó.