María Teresa Mejía Calcina, una mujer peruana de 64 años, sorprendió al mundo digital con su inesperada colaboración con Bad Bunny, quien compartió uno de sus videos en TikTok. En la plataforma, conocida como @mariateresamejia26, María Teresa logró captar la atención de millones de personas, lo que le permitió superar el millón de seguidores y recibir cientos de miles de visualizaciones en sus videos.

El artista puertorriqueño Bad Bunny compartió su coreografía al ritmo de ‘NUEVAYoL’, lo que desató una ola de reacciones en las redes. “Siempre he sido alegre, la música me inspira y me encanta que mis seguidores disfruten conmigo”, expresó María Teresa en una reciente entrevista. Esto demuestra que el talento no tiene edad y que la música puede unir generaciones.

Teresa, administradora de una tienda en el Callao, se ha convertido en una sensación en TikTok gracias a sus enérgicos bailes. Ella transmite alegría y vitalidad a sus seguidores y comparte un mensaje lleno de optimismo. Foto: TikTok

Un fenómeno viral en TikTok

La viralidad de María Teresa comenzó cuando decidió grabar sus bailes durante las pausas en su negocio. Con el apoyo de su familia, ella compartió sus coreografías, lo que rápidamente la llevó a convertirse en una creadora digital admirada por personas de todas las edades. Su espontaneidad y carisma han sido clave para conectar con su audiencia.

La coreografía que se volvió viral en las redes sociales

El momento culminante de su éxito llegó cuando Bad Bunny compartió su video en sus historias de Instagram. Este gesto no solo la colocó en el centro de atención mundial, sino que también generó un incremento significativo de seguidores en sus plataformas. “Es un ejemplo de cómo el arte puede unir generaciones y culturas”, comentó un seguidor, quien resaltó la importancia de esta interacción.

Una vida sencilla y llena de energía

A pesar de la fama reciente, María Teresa mantiene una rutina sencilla. Su pequeña tienda, heredada de su padre, sigue siendo su principal actividad diaria. En sus momentos libres, graba videos, una actividad que descubrió a fines de 2021. “Mucha gente decía que mi tipo de energía era algo que debía compartirse por el mundo”, agregó, reflejando su deseo de inspirar a otros.

Más allá del baile, un deseo de aprender otro idioma

Además de su pasión por el baile, María Teresa ha expresado su deseo de aprender inglés. A través de videos educativos en TikTok, ha comenzado a explorar este idioma con el mismo entusiasmo que pone en sus coreografías. Su historia demuestra que, con determinación y pasión, incluso las actividades más cotidianas pueden transformarse en oportunidades para inspirar a otros.

Un mensaje positivo para todos

María Teresa sigue enfocada en llevar alegría a través de sus publicaciones, mientras atiende con dedicación su negocio familiar. Su historia es un recordatorio de que la juventud está en la mente y que nunca es tarde para perseguir los sueños. Con cada paso de baile, continúa inspirando a miles de personas alrededor del mundo.