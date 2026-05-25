¿Qué es la célula animal? Características, partes y funciones explicadas fácil

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La célula animal es la unidad básica que forma los tejidos y órganos de los seres vivos del reino animal. Se trata de una célula eucariota que posee núcleo definido, membrana celular y distintos organelos encargados de funciones esenciales como la nutrición, producción de energía y reproducción celular.

Esta unidad básica, conocida también como célula eucariota, es la encargada de la formación de los tejidos y de todos los componentes del cuerpo de los seres humanos y animales.

En las siguientes líneas explicaremos de manera más detallada la definición de la célula animal

¿Qué es la célula animal?

La célula animal o célula eucariota es la unidad principal que construye los organismo de los seres vivos. Uno de sus principales rasgos es poseer un núcleo celular.

¿Cuáles son las características de la célula animal?

La célula animal es de tipo eucarionte. Es decir, su contenido genético está dentro de estructura membranosa llamada núcleo.

es de tipo eucarionte. Es decir, su contenido genético está dentro de estructura membranosa llamada núcleo. Tiene distintas formas y tamaños.

No tiene pared celular a diferencia de las células vegetales.

Poseen organelos que son compartimentos con membrana dentro de la célula, con funciones específicas.

Tienen centriolo, centrosoma y lisosomas.

Obtienen nutrientes desde el exterior.

¿Cuáles son las partes de la célula animal?

Núcleo

Membrana celular o plasmática

Citoesqueleto

Citoplasma

Organelos (estructuras que se encuentran dentro de la célula y desarrollan diferentes funciones)

¿Cuál es la parte más importante de la célula animal?

La parte más importante de la célula animal vendría a ser el núcleo, ya que dentro de esta se halla el contenido genético (ADN) del ser vivo, y que será transmitido cuando se estén generando otras células.

Además, este componente de la célula animal es el encargado de dictaminar el correcto funcionamiento de diferentes procesos biológicos dentro del organismo del ser vivo.

¿Qué no tiene la célula animal?

La célula animal es el componente más completo que existe dentro de los organismos. No obstante, existen otros tipos de células a las que se les llama las procariotas.

La principal diferencia que tienen las procariotas de las eucariotas es que no poseen un núcleo. Su ADN está dispersado por el citoplasma.

Además, los organismos de vida que se encuentran dentro del mundo de las procariotas son las bacterias.

¿Cuál es la función de la célula animal?

La función de la célula animal es generar todo tipo de vida existente que se encuentra dentro del reino animalístico. Asimismo, existen diferentes tipos de células, por lo que cada una cumple una tarea específica para el correcto funcionamiento de un organismo.

¿Cuáles son los tipos de célula animal?