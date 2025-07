Ministro de Transportes responde ataques de López Aliaga: “Nada se hace con prepotencia y soberbia”

López Aliaga despotricó contra la jefa de Estado, el titular del MTC y el primer ministro por no estar presentes en la llegada de trenes. Foto: composición LR

López Aliaga despotricó contra la jefa de Estado, el titular del MTC y el primer ministro por no estar presentes en la llegada de trenes. Foto: composición LR

El ministro de Transportes, César Sandoval, respondió a Rafael López Aliaga, quien despotricó contra él por no haber asistido al evento donde se celebró la llegada del primer lote de los vagones Caltrain (compuesto por 43 coches y 11 locomotoras) y presuntamente no apoyar la gestión de estos para lograr su operatividad.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, el titular del MTC se dirigió directamente al burgomaestre y cuestionó la manera en cómo se expresó. Le aclaró que "nada se hace con prepotencia y soberbia" y lo llamó a ser más humilde.

"Señor alcalde, López Aliaga, la gestión pública de obras y proyectos se hacen de la manera más técnica y respetuosa, conforme a la normativa que nos ampara. Nada se hace con prepotencia y soberbia. Usted podrá insultar todo lo que quiera, pero las cosas se hacen por el camino de la ley. Con su poder económico usted no puede violar las normas y leyes. Pongamos por delante la vida y la integridad de las personas, con humildad y capacidad de gestión", se lee.

Mensaje del titular del MTC a López Aliaga. Foto: César Sandoval/X

De la misma forma, la cartera que lidera emitió un comunicado rechazando las expresiones violentas de López Aliaga y lamentó el comportamiento "agresivo y ordinario". Asimismo, enfatizó en que el sector actúa con "seriedad y responsabilidad" en salvaguarda de la ciudadanía de Lima y Callao. No vela por "intereses personalistas que pretenden aprovecharse de las expectativas ciudadanas".

De acuerdo con el comunicado, el MTC indicó que se ha coordinado con la concesionaria para el otorgamiento de facilidades de traslado y almacenaje de los trenes, así como el de material rodante. La institución realizará las verificaciones a fin de emitir la autorización conforme a ley.

Finalmente, enfatizó que "no pone trabas a ningún proyecto, solo cumple con la ley y garantiza la seguridad vial". Esto, en respuesta a los cuestionamientos del alcalde de Lima en el que indica, no se callara la boca, porque "está yendo en contra de la felicidad de la gente".

¿Qué dijo López Aliaga al ministro de Transportes?

De esa forma, el MTC y César Sandoval respondieron al alcalde de Lima, quien al notar la ausencia de las autoridades despotricó contra ellas.

“Le pido al señor (Eduardo) Arana (premier) y a la presidenta Dina Boluarte que cumpla con su palabra. Usted me prometió apoyo, igual que el ministro de Economía actual (Raúl Pérez Reyes), que era ministro de Transportes. Me ofreció el apoyo y se lo estoy pidiendo públicamente para hacer esta marcha blanca”, dijo.

Además, mandó a callar al titular del MTC: “Me he callado la boca más de 15 días, pero el señor (titular del MTC) no se calla la boca. Si quiere política, política va a tener. Pero eso está mal, está yendo en contra de la felicidad de la gente”.

“¡Estamos listos para operar! Estos trenes han estado operando en diciembre en la zona más pituca de California, donde están los millonarios. Ese tren hemos traído. No me vengan a decir que no funciona”, finalizó.