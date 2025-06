Los enamorados son personas que sienten una conexión especial y profunda entre sí, basada en el cariño, la compresión y el respeto mutuo. Las relaciones amorosas suelen estar llena de emociones, momentos de alegría y desafíos que fortalecen el vínculo entre ambas personas. Este tipo de conexiones siempre vendrán acompañados de enfrentar juntos los mismos desafíos.

Precisamente, una pareja en Huancayo protagonizó un momento insólito que rápidamente se viralizó en TikTok. Una cámara de seguridad captó el momento en que una peruana animaba a su enamorado, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad. Lo más curioso de la escena fue cuando la joven, lejos de dejar a su novio tirado en las escaleras, se lo llevó cargado sobre su espalda.

Joven peruana carga a su enamorado ebrio en las calles Huancayo

En el video se observa que la enamorada lo lleva lo más lejos que puede de la zona donde se encontraban. En un principio, cargarlo parecía una tarea complicada, ya que el joven se volvía cada vez más pesado debido al estado en el que se encontraba. Incluso, ella intentó moverlo constantemente para que se levantara, pero fue inútil.

Sin embargo, tras unos segundos de esfuerzo y determinación, logró finalmente cargarlo sobre sus espaldas y continuar su camino. A pesar del peso de su novio, no fue un gran problema y siguió adelante.

Redes sociales estallan al ver que joven peruana carga a su enamorado ebrio

El clip, publicado por la cuenta de TikTok 'meganoticiasperu', se llenó de comentarios divertidos por este curioso momento. Algunos valoraron el accionar de la enamorada, mientras que otros resaltaron que nunca les había ocurrido esto. Entre los comentarios más destacados se encuentran los siguientes: "A mí me dejan botado", "Espero que mi hijo encuentre una enamorada así", "A mí me dejan sin plata si me encuentran así", "Así somos las de Huancayo", "No podría, mi flaco es grandote", "A mí me aplasta".

Sin duda alguna, este será un momento que nunca olvidarán y que quedará registrado para siempre en redes sociales, pues rápidamente el momento se volvió viral y recibió muchas comparticiones.