Todas las letras del Perú en una sola feria

La tercera edición de la Feria de Editoriales Peruanas, será una Edición Nacional. Son treinta las editoriales independientes que estarán presentes, del 2 al 6 de abril, en la Asociación Guadalupana (Av. Alfonso Ugarte 1398, Breña). Es decir, no solo las editoriales que pertenecen a la Federación de Editoriales Independientes del Perú (FEIP PERÚ), sino también nueve editoriales independientes de diversas regiones del país.

“Sabemos que a veces solo dependemos de nosotros mismos… pero seguimos comprometidos con la palabra, los sueños y las ideas”, dice Walter Bedregal, editor de Hijos de la Lluvia, quien lleva más de 35 años apostando por la literatura desde el altiplano peruano. Como él, otros editores independientes de distintas regiones del país, como Puno, Loreto, San Martín, Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín y Huánuco, llegan por primera vez a la Feria de Editoriales Peruanas - Tercera Edición Nacional, marcando un hito en la descentralización del circuito literario.

Julio Isla, es director del sello Alastor Editores y vocero de la FEIP PERÚ, organizadora del evento. ¿Llevar a cabo una feria nacional era un anhelo de la federación? ¿Hoy la única vía para conseguirlo es ganando un estímulo económico del Ministerio de Cultura, como fue el caso de la FEIP? Julio responde: “Siempre existirá el deseo de organizar ferias o eventos literarios de alcance nacional, porque el trabajo de las editoriales independientes y de las editoriales regionales está subrepresentado en ferias comerciales como, la FIL Lima y en cadenas de librerías, a pesar de la gran cantidad y calidad de lanzamientos que realizan. Los espacios para visibilizarlo son cada vez más escasos y restrictivos y es por eso que necesitamos de una feria nacional de esta envergadura para poder hacer justicia al gran dinamismo, productividad y diversidad de la labor de las editoriales independientes peruanas. Esperemos que los estímulos económicos no sean la única vía para la realización de ferias y eventos de gran alcance”.

Editoriales independientes, que han desafiado las barreras de un mercado aún limitado, compartirán su trabajo con el público limeño. “Ferias como esta son una oportunidad importante para visibilizar lo que hacemos desde las regiones y enriquecer la diversidad bibliográfica nacional”, señala Yhon León-Chinchilla, de Lliu Yawar (Huancayo). Mientras tanto, Luis Paliza, de Reino de Almagro (Trujillo), reflexiona: “No estoy seguro de que seamos una industria editorial aún, pero seguimos creciendo y rompiendo el hermetismo del mercado peruano”. Con entusiasmo y expectativas, estos editores llegan a Lima con catálogos que reivindican la literatura regional y el poder de la palabra.

“Con la Feria de Editoriales Peruanas - Tercera edición nacional, después de dos ediciones locales, esperamos consolidarla como una feria que sea un referente permanente de diversidad, integración y creatividad en el panorama de la edición independiente peruana. Queremos mantener la continuidad que hemos logrado de dos ferias anuales en abril y setiembre para que toda editorial sepa de antemano que cuenta con un espacio para mostrar al público sus publicaciones”, dice Julio Isla.

“Ya se habla desde hace tiempo de la industria editorial en el Perú. Existen análisis estadísticos y panoramas descriptivos sobre la producción editorial peruana. Tal vez lo que falta es trazar políticas informadas y realizar acciones sostenidas, y no solo desde el Estado, para que podamos seguir desarrollando y perfeccionando las relaciones entre productores, gestores, consumidores e intermediarios y sea una actividad beneficiosa para todos los involucrados en la cadena de producción del libro. Veo este devenir con optimismo pues en el camino he comprobado que hay mucho talento, creatividad y profesionalismo en algunas editoriales independientes. No necesitamos seguir el ejemplo de multinacionales sino conocer nuestra propia realidad”, concluye Isla.

Programación cultural

Pero, ¿qué es lo que sucederá en la Feria de Editoriales Peruanas - Tercera Edición Nacional? Una nutrida programación cultural con presentaciones de libros, conversatorios, recitales, talleres, encuentros de autores y lectores, firmas, ofertas, expoventa, sorteos de libros y mucho más.

Entre las actividades más importantes, el primer día de la feria habrá, por ejemplo, el Encuentro de editores regionales, donde podrán conocer el trabajo que vienen sosteniendo durante años de trayectoria independiente, editoriales como Sietevientos, de Piura, e Hijos de la Lluvia, de Puno.

El segundo día destaca el Recital de Literatura Amazónica, donde voces jóvenes vienen publicando y visibilizando, a través de sus obras, tanto el idioma ancestral como la riqueza —muchas veces desconocida, olvidada— de la cultura amazónica.

El tercer día se llevará a cabo el Encuentro de novelistas regionales contemporáneos, con la presencia de autores de Ica, Huancayo y Cajamarca, quienes van consolidándose con cada nueva obra, como el caso de la autora iqueña Leydy Loayza, y otros quienes han empezado con buen pie en el género novelístico, como el periodista huancaíno Daniel Mitma o el autor cajamarquino Luis Cruzalegui.

El sábado 5 de abril será un día donde destacarán muchas actividades, como encuentros de ilustradores de libros, presentaciones de novedades y reediciones, además de un imperdible conversatorio en torno a la literatura fantástica contemporánea peruana.

Y el domingo 6 de abril, último día de la Feria de Editoriales Peruanas, además de las presentaciones de libro y recitales, habrá un interesante Taller de libro cartonero, un tipo de libro no convencional que, no obstante, viene creciendo en el ámbito peruano por su particular forma de elaboración y distribución. Este taller estará a cargo de la editora ayacuchana Yesenia Montes. Y como cierre de la 3.ª Edición Nacional 2025, en agradecimiento al público asistente, se realizará el tradicional Sorteo de libros, ofrecido por la Federación de Editoriales Independientes del Perú – FEIP y todas las editoriales participantes.

Invitamos a estar atentos y seguir las redes sociales @feip.peru de la Federación de Editoriales, donde se estará compartiendo las programación completa de las actividades culturales.