Muchos peruanos que suelen viajar al extranjero buscan restaurantes que ofrezcan comida típica del Perú como el ceviche. Este fue el caso del influencer Santiago Chávez. Durante su viaje a Dubái, el creador de contenido visitó uno de estos costosos establecimientos y pidió el famoso platillo marino emblemático del país.

Aunque su idea era que el ceviche viniera acompañado de guarniciones como camote, choclo, cebolla y limón; su decepción fue tal al observar que el platillo solo acompañado de grandes filetes de pescado con perejil. El video, publicado en su cuenta de TikTok, se volvió viral en redes y usuarios no dudaron en reaccionar.

Pidió ceviche de más de S/150 en Dubái y termina decepcionado por el resultado

Según se muestra en el clip, el costo del ceviche peruano por el que pago fue de 160 dirhams, es decir, más de S/150. Aunque el tiktoker tenía una idea clara sobre el platillo marino, lo que terminó recibiendo no lo dejó convencido.

En la imagen se puede apreciar que el platillo lleva trozos grandes de pescado, perejil, un jugo de color marrón, entre otras guarniciones. "No puedo creerlo. Vamos a probar. Dicen que está rico. Esto no es ceviche, es solo pescado. Está bien, pero no es ceviche (...) La verdad es que no me gustó. No les voy a mentir", comentó el influencer.

El video rápidamente llamó la atención del público y usuarios no dudaron en reaccionar. "Eso es todo, menos ceviche peruano", "Eso es un intento de ceviche", "El único ceviche peruano lo comes en el Perú", "Te estafaron", "Ese ceviche no lo comemos en el Perú", "Perú es otro level", "El ceviche peruano es único", se lee en los comentarios.