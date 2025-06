El fenómeno del Padre Domingo, un personaje creado por el streamer arequipeño Juan Alejandro Solórzano, ha generado un debate sobre el uso del alzacuello en el contexto de la parodia y el humor. Este influencer, a través de su personaje de sacerdote, ha logrado crear una comunidad de miles de cibernautas a través de sus transmisiones en vivo, donde interactúa con sus seguidores y bendice a quienes realizan donaciones. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es legal que una persona no ordenada use vestimenta clerical en Perú?

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Para aclarar esta inquietud, LP Pasión por el Derecho consultó a tres abogados, quienes explicaron las implicancias legales del uso del alzacuello por parte de un personaje humorístico.

¿Es un delito usar ‘alzacuello’ sin ser sacerdote? Esto dicen los especialistas

Allan Sánchez, especialista en derecho canónico, afirmó que no existe delito en el uso del alzacuello por parte del Padre Domingo. Según explicó, aunque el derecho canónico establece que solo los sacerdotes pueden vestir sotana o alzacuello, esta regulación se aplica únicamente a la comunidad clerical y a los feligreses. El Padre Domingo, al ser un personaje humorístico, busca entretener y no ofender a la comunidad católica. Este tipo de comportamiento está protegido por el animus iocandi, que se refiere al ánimo de broma.

“Si toda su actividad es en animus iocandi, no hay consecuencias penales; sin embargo, si fungen de sacerdote falso, administrando sacramentos (como bautizos, confesiones o unciones a enfermos), ahí sí sería pasible de una denuncia”, detalló el especialista.

Sánchez señaló que mientras su actividad se mantenga en el ámbito del humor, no habría consecuencias penales. Por su parte, Javier Vega, abogado penalista, coincidió en que no hay delito, ya que se trata de una parodia que se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión. El letrado enfatizó que el público, al ser consciente de que se trata de un personaje humorístico, no puede considerarse engañado.

El streamer Juan Alejandro Solórzano se hizo conocido en Perú por su personaje El Padre Domingo. Foto: El Padre Domingo.

¿Por qué los sacerdotes usan ‘alzacuello’?

El alzacuello es una prenda que identifica a los sacerdotes, obispos y diáconos, simbolizando su consagración a Dios. Su origen se remonta al siglo XV, cuando se popularizaron cuellos extravagantes en las cortes europeas. Con el tiempo, esta prenda se fue simplificando hasta convertirse en la tira blanca que conocemos hoy, que representa la pureza. A lo largo de la historia, el alzacuello ha evolucionado, siendo adoptado por diversas iglesias cristianas, incluida la católica.

En 1967, durante el Segundo Concilio Ecuménico Vaticano, se estableció una conexión más fuerte entre el clero y el alzacuello blanco, que simboliza la pureza del alma. Aunque los clérigos regulares tienen hábitos distintivos, no hay impedimento para que usen alzacuello, especialmente en situaciones cotidianas. Por ejemplo, los franciscanos, que visten de diferentes colores, se distinguen por una cuerda con tres nudos en la cintura. Así, el uso del alzacuello no solo es una cuestión de vestimenta, sino que también está cargado de significado y tradición dentro de la comunidad católica.