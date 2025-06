Se le acaba el gas, utiliza 2 velas para terminar de freír sus huevitos y en TikTok reaccionan: “No me va a tragar la pobreza”

La joven no se hizo problemas al no contar con gas en su cocina, tal como mostró un video de TikTok. Foto: composición LR/ TikTok/ @annieflis

La joven no se hizo problemas al no contar con gas en su cocina, tal como mostró un video de TikTok. Foto: composición LR/ TikTok/ @annieflis

A quien no le ha pasado, que cuando está cocinando se le acaba el gas, y lo peor, es que no tenga el dinero para comprar un nuevo balón. Esto precisamente le sucedió a una muchacha, pero no se quedó con las manos cruzadas ni lamentándose. Al protagonista de este viral de TikTok se le ocurrió colocar dos velitas en su cocina para terminar de freír sus huevitos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Así como lo lees. Mediante un clip compartido en @annieflis, se mostró el preciso instante en que una joven tuvo la mala suerte de quedarse sin el recurso del gas en su cocina y su fritura se quedó a medio cocinar. No obstante, para la muchacha no fue problema, ya que se le ocurrió la ingeniosa idea de prender dos velas debajo de su sartén, las que fungían como fuego de cocina.

Aunque el fuego no era muy potente como el de la cocina, ayudó a terminar de freír sus huevitos

Al parecer, aunque el fuego no era potente en comparación con una cocina, sirvió para que culminara de cocinar su comida. Algunos usuarios le recomendaron meterlo al microondas para una cocción más uniforme, pero la protagonista contestó que no tenía el artefacto.

Aunque la joven no contaba con todos los medios para comprar un balón de gas, su ingenio demostró que, cuando hay voluntad, siempre hay formas de salir adelante. El video generó una ola de comentarios en la popular TikTok.

Todo parece indicar, que la vela ayudó a terminar de freír los huevitos ante la falta de gas. Foto: TikTok/ @annieflis

¿Qué dijeron los usuarios en TikTok?

“No la sabía. Qué buena idea”, “Lo raro es que siempre se acaba el gas a medio guisado”, “Te saca de apuros. Yo lo he hecho”, “En el microondas también se puede hacer”, “Colaboro con la compra del gas, aunque la idea no es mala”, escribieron los usuarios en la caja de mensajes de TikTok.