TikTok suspendió la cuenta de influencer estadounidense luego de que puso en riesgo la vida de mujer

A raíz de una ola de críticas en redes sociales, TikTok suspendió la cuenta oficial de Natalie Reynolds, una influencer estadounidense con miles de seguidores. La decisión se tomó luego de que se viralizaran videos en los que presuntamente exponía a otras personas a situaciones comprometedoras, violando así las normas comunitarias TikTok. El hecho generó una fuerte reacción entre usuarios y activistas, quienes consideraron que este tipo de contenido representa un riesgo para la integridad física y emocional de personas vulnerables.

La sanción, aplicada el 9 de junio, fue interpretada como un mensaje claro de la plataforma: ningún creador está exento del cumplimiento de sus políticas, sin importar su popularidad o alcance.

TikTok suspende la cuenta de Natalie Reynolds

La suspensión cuenta TikTok de Natalie Reynolds se produjo en medio de acusaciones por la difusión de bromas que ponían en peligro a terceros. Las imágenes compartidas en sus perfiles mostraban situaciones extremas, entre ellas una escena en la que una mujer fue expuesta a una posible emergencia médica, sin recibir la atención adecuada por parte de la influencer.

TikTok, conocida por aplicar una política de tolerancia cero frente al contenido que fomente el daño físico o la humillación pública, optó por inhabilitar su cuenta. La empresa citó infracciones a sus normas comunitarias TikTok, particularmente aquellas que prohíben “el contenido que represente o promueva actos peligrosos, crueles o degradantes”. La sanción generó reacciones divididas: mientras algunos celebraron la decisión por el precedente que sienta ante retos peligrosos en redes, otros cuestionaron la falta de mecanismos preventivos que eviten que este tipo de material alcance miles de visualizaciones antes de ser retirado.

Natalie Reynolds suplica por recuperar su cuenta

Días después de la suspensión, Natalie Reynolds protagonizó una escena pública frente a las oficinas de TikTok en Estados Unidos. La influencer, de 26 años, apareció llorando y tratando de comunicarse con el personal de la compañía, en un intento desesperado por revertir la medida. “Esto es mi vida”, expresó ante cámaras y transeúntes, mientras intentaba ingresar al edificio.

Posteriormente, publicó un video dirigido a su audiencia en otras plataformas como Instagram, donde ofreció su versión de los hechos. “He sido vetada de TikTok… una creadora popular está celosa de mí y de mis seguidores. Trabajé duro para construir esto y no me rendiré”, afirmó. Con este mensaje, Reynolds buscó apelar a la empatía de sus seguidores, aunque las críticas no cesaron. Muchos usuarios señalaron que el impacto de sus contenidos traspasó los límites del humor aceptable, al involucrar posibles riesgos físicos y emocionales para las personas involucradas.