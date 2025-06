Una pasajera estadounidense es detenida en pleno vuelo por llevar una manzana en su equipaje

Una joven estadounidense se encuentra en el centro de un debate sobre las regulaciones aduaneras tras olvidar declarar una manzana en su equipaje. Este incidente, ocurrido en un aeropuerto de Estados Unidos, podría costarle hasta 500 dólares en multas, lo que ha generado preocupación entre los viajeros sobre la importancia de cumplir con las normativas de aduanas.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Dina, la pasajera involucrada, compartió su experiencia en redes sociales, advirtiendo a otros sobre la necesidad de declarar todos los productos alimenticios. La situación se complicó cuando un perro K9 detectó la fruta en su maleta, lo que llevó a una exhaustiva revisión por parte de los agentes de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).

La pasajera recibió una multa de 500 dólares. Foto: Ingeniería e Instalaciones de Telecomunicación en Málaga

Un encuentro inesperado con el perro K9

Mientras esperaba su equipaje, Dina fue abordada por un agente de aduanas acompañado de un perro K9. Este último había detectado el olor de la manzana que la joven había traído desde Ámsterdam. “Estaba esperando mi equipaje cuando un agente se me acercó, me dijo que el perro olía comida y me preguntó si tenía algo”, relató Dina en su video.

El momento se tornó crítico cuando la joven recordó que había olvidado declarar la manzana. La situación se complicó aún más con la confiscación de su pasaporte y una revisión exhaustiva de sus maletas. “Mentir sobre la presencia de la manzana podría haberme costado 300 dólares, pero tenerla realmente significaba una multa de 500 dólares y la revocación de mi acceso a Global Entry”, explicó.

Lecciones aprendidas y consejos para viajeros

Dina utilizó su experiencia para educar a otros sobre las normativas aduaneras. “Me olvidé por completo de la manzana, y declararla no era lo primero que me preocupaba”, comentó. La joven enfatizó que, aunque ya no se llenan formularios en el avión, es crucial declarar todos los alimentos, incluso los procesados.

“En caso de duda, declárelo para evitar multas y confiscaciones”, recomendó. Su publicación en TikTok generó una ola de comentarios de otros usuarios que compartieron experiencias similares, lo que pone de manifiesto la confusión que puede existir en torno a las regulaciones aduaneras.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La historia de Dina resonó en las redes sociales, donde muchos compartieron sus propias anécdotas sobre problemas con las aduanas. Un usuario comentó: “Acabo de perder la entrada global y 500 dólares por una ciruela sin querer”, mientras que otro mencionó: “Declaré una lata de Coca-Cola Light sin abrir porque me hicieron creer que me iban a condenar a la silla eléctrica”.

Los comentarios reflejan la percepción de la gravedad que algunos usuarios asocian con la introducción de productos agrícolas al país. “¡Sí! Les digo esto a todos: introducir la agricultura es como estar a un paso de ser terrorista. Es algo muy importante”, afirmó un comentarista, subrayando la seriedad con la que se toman estas infracciones.