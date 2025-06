El nuevo aeropuerto Jorge Chávez entró en funcionamiento desde el 1 de junio. Aunque promete ser uno de los más modernos en Sudamérica, en los últimos días se desató el caos dentro de la terminal aérea debido a la falta de coordinación, vuelos cancelados y largas colas en diversos puntos, lo que ha puesto en tela de juicio la gestión de Lima Airport Partners (LAP).

Ahora, un video se ha viralizado luego de que un pasajero captara el momento en que aparece un bus que transporta a un grupo de personas desde el avión hasta la terminal. El peculiar color celeste y diseño del vehículo generaron comparaciones con el conocido transporte público 'Los Chinos'.

Captan bus similar a 'Los Chinos' en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

En un video publicado en la cuenta de TikTok @josuemirandap, un pasajero grabó el momento en que un bus del aeropuerto Jorge Chávez trasladaba a un grupo de personas desde uno de los aviones hasta la terminal aérea. Lo que llamó la atención del usuario fue que el diseño del vehículo era similar al de los autobuses urbanos 'Los Chinos' de la empresa Etuchisa.

"Reutilizando los Etuchisa Los Chinos. ¿Qué fue mano?", se escucha en el audio del video. El clip, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, generó una ola de reacciones de usuarios que no dudaron en bromear sobre este peculiar hecho.

"Con S/3 te llevan hasta el mismo avión y rápido", "Falta el Orion, el Anconero y el Vipusa", "Lima, potencia mundial", "Los Chinos no tienen pierde, jamás jugará con tu tiempo", "Todos los pasajeros: ¡baja, baja! Mi avión es el blanco", "Los Chinos dando la hora en el aeropuerto", "Perú es clave", "Los Chinos tienen tanta velocidad que llegan hasta el aeropuerto", "Con Los Chinos ya no voy a necesitar salir con 5 horas de anticipación al aeropuerto, en media hora llego hasta el avión", "Los reales rápidos y furiosos", "¿Y el chosicano no llegará hasta el aeropuerto?", "Los Chinos aumentando un nuevo paradero", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Cabe recalcar que, y según se muestra en el video, estos buses se usan para trasladar a los trabajadores del aeropuerto a sus diferentes destinos dentro de las instalaciones.