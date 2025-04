Novia visitó a su pareja en el trabajo y descubre situación inesperada: "Se te borró la sonrisa"

Una novia decidió sorprender a su pareja visitándolo en su lugar de trabajo, pero lo que pensaba sería un momento tierno se transformó en una escena inesperada. La usuaria de TikTok compartió el curioso momento en que descubrió algo extraño en la reacción de su novio, lo que rápidamente se volvió viral.

Novia descubre inesperada reacción de su pareja al visitarlo en el trabajo

La joven relató la situación con humor, y su video dejó a los usuarios sorprendidos. En el video compartido por TikTok, la joven se acercaba a la tienda de su novio, un establecimiento dedicado a la venta de fundas para celulares. Aunque al principio su pareja parecía contento como siempre, todo cambió cuando él se dio cuenta de que lo estaban grabando.

En ese instante, su rostro pasó de la alegría a una expresión completamente neutra, casi como si se hubiera quedado sin energía o completamente sorprendido por el hecho de estar siendo filmado en su lugar de trabajo. Lo que más sorprendió a la joven fue el cambio instantáneo de su novio.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. Muchos usuarios comentaron sobre el aspecto sorprendido del joven, señalando lo impactado que estaba por ser grabado de esa manera. “Quedó impactado”, comentaron varios, mientras que otros bromeaban diciendo que “se le fue el alma al cielo” cuando vio que lo filmaban.

La sorpresa del joven frente a la cámara fue algo que los usuarios encontraron tanto divertido como tierno, ya que todos coincidieron en que la reacción fue completamente espontánea y genuina. Otros comentarios sugirieron que la joven debería haber avisado antes de llegar para que su novio no se asustara tanto. “Amiga, avísale con anticipación para que no se asuste así”, sugirió una usuaria, mientras que otros afirmaron que, a pesar de la sorpresa, el joven no estaba haciendo nada malo y que su reacción simplemente reflejaba lo desconcertado que estaba al ser grabado sin previo aviso.