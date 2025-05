El último 16 de mayo se estrenó la sexta entrega de Destino Final, siendo una de las películas más esperadas por los fanáticos de los films de terror y suspenso. No obstante, la noche del lunes 19 de mayo de 2025, la experiencia de asistir al cine se transformó en una pesadilla para los asistentes a la función. El tan esperado estreno se vio empañado cuando parte del techo de la sala Cinema Ocho, ubicada en la ciudad de La Plata, Argentina, se desplomó durante la proyección. Este suceso dejó a varios heridos y causó revuelo en redes sociales, donde usuarios no tardaron en hacer comentarios sobre la irónica coincidencia entre la trama de la película y la tragedia en la vida real.

Aunque la película se caracteriza por mostrar accidentes mortales que parecen inevitables, lo sucedido en el cine ocurrió de manera inesperada y sorprendente.

Techo se cae en sala de cine de Destino Final 6

El desplome del techo ocurrió en una función de Cinema Ocho del complejo de cines en La Plata, mientras los espectadores disfrutaban de ‘Destino Final: lazos de sangre’. En el momento del accidente, alrededor de 40 personas se encontraban dentro de la sala, viendo el largometraje de terror. Según los informes, el incidente involucró el desprendimiento de una placa del cielo raso, que cayó sobre los asistentes de la parte delantera de la sala. Si bien la situación fue sumamente alarmante, la pronta evacuación de los asistentes evitó mayores consecuencias.

Testigos del incidente grabaron el momento y lo compartieron en diversas plataformas como TikTok, Twitter y Facebook. En los videos, se puede ver a los asistentes evacuando apresuradamente mientras el personal del cine trataba de atender la emergencia. Tras el hecho, algunos usuarios de las redes sociales lanzaron comentarios insólitos, desatando risas entre los internautas.

“Morirán uno a uno en el orden en el que estaba cada silla ese será su destino final”. “Ellos no estaban viendo Destino Final... La estaban viviendo”. “Escaparon de la muerte ... Y saben lo que se les viene”. “Excelentes efectos especiales”, fueron algunas de las frases.

Cine que proyectaba Destino Final 6 termina con techo caído y en redes reaccionan: "No estaban viendo la película, la estaban viviendo". Foto: Cinema Ocho.

Una mujer resultó gravemente herida

El accidente no dejó víctimas fatales, pero sí a una mujer gravemente herida. Una de las asistentes, Fiamma Villaverde, quien asistió a la función junto a su hija de 11 años y a un amigo, sufrió lesiones en la espalda y un tobillo debido al impacto de la caída del techo. Aunque los médicos del SAME se ofrecieron a trasladarla y cubrir sus gastos médicos, la mujer de 29 años prefirió ir al hospital de Berisso por sus propios medios porque estaba más cerca de su domicilio. “Tenía una bronca… Me hicieron una placa. El diganóstico fue traumatismo por el golpe. Además me salieron varios moretones. En unos días tengo que volver para otra placa en la espalda”, indicó para Infobae.

Fiamma confesó que no tenía planeado ir al cine y reveló que se encuentra con tratamiento psiquiátrico debido a que padece ataques de pánico y trastorno de ansiedad. “Me cuesta estar en lugares donde hay muchas personas. Hacía años que no iba al cine. Fui porque era mi cumpleaños, y mirá lo que me pasó”, reveló.

¿En qué plataforma de streaming estará disponible Destino final: lazos de sangre?

El estreno de Destino Final 6 en cines no es lo único que ha captado la atención de los fanáticos de la saga. Los seguidores de esta exitosa franquicia también se preguntaron en qué fecha podrán ver la película en streaming. ‘Destino Final 6: lazos de sangre’ será transmitida primero en HBO Max, plataforma que adquirió los derechos de la película, dado que el film fue producido por Warner Bros. Aunque aún no se ha especificado la fecha exacta de su llegada a la plataforma, se espera que esté disponible a partir de agosto de 2025.