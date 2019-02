YouTube viral: Búho queda ciego tras ser obligado a tomarse fotos con turistas [VIDEO]

En YouTube se publicó la triste historia de un búho que fue usado como exposición para tomarse fotos con turistas. El especialista en animales Frank Cuesta mostró al pequeño animal con un ojo azul, el cuál era el dañado. El video se hizo viral en las redes sociales donde fue compartido.

Frank Cuesta es un especialista en animales que ha regresado con su programa 'Wild Max' al canal DMAX que se transmite en España. Y en su retorno, mostró la terrible historia de un pequeño búho que no podrá volver a su hábitat natural debido a su ceguera.

Este búho, que era usado en Tailandia para sacarse fotografías con los turistas, quedó ciego, debido a su larga exposición al sol y los flashes de las cámaras. "Preparar a este búho para soltarlo es imposible", explica Cuesta.

"¿Ves la diferencia (de los ojos) de que uno es negro y el otro azul? Es por la exposición que estuvo tantísimo tiempo en el sol", dice Frank. "Venía con las alitas cortadas. Nunca había volado. Nunca había salido de una jaula... Es un animal que nunca va a ser un búho", agrega.

Una de las cosas más polémicas que recomienda Cuesta es que no debemos tener un animal salvaje como mascota. "Yo entiendo que hay personas que no entienden y dicen 'no, se ha acostumbrado a mí'. Bueno, eso es lo que creen, pero si los animales viven en la cerca o en los bosques, es porque es su hábitat", indica.

Sigue con palabras crudas y tristes. "Para este búho la vida ya está terminada" y finaliza intentando hacer conciencia en las personas. "Qué bonita la foto que me tomé con este búho para Instagram. Qué bonito el café que tenían a los búhos... Piénsenlo. Esto (el búho), es el reflejo de una foto", concluye.

En YouTube se armó la polémica por el video y por lo que les puede suceder a los animales que no viven en su hábitat y son cuidados por las personas. ¿Tú qué opinas?