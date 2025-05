Un grupo de representantes peruanos, encabezados por la presidenta Dina Boluarte, viajó hasta el Vaticano para saludar al Papa León XIV en su inicio como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Lo que no esperaba el ex obispo de Chiclayo era recibir como regalo un zapallo loche, una caja de King Kong, un frasco de algarrobina, insumos para preparar un arroz con pato y seco de cabrito, platillos favoritos del santo padre, además de un poncho guinda elaborado por las tejedoras de Incahuasi.

Los obsequios emocionaron al Papa León XIV, quien no dudó en bendecir cada uno de ellos y posar para una foto junto a los representantes de la delegación, mostrando con orgullo cada uno de los productos. Este gesto no pasó desapercibido por los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en bromear sobre la singularidad de los regalos.

Usuarios en TikTok bromean con regalos que recibió el Papa León XIV

Las imágenes difundidas por el diario vaticano L’Osservatore Romano, que muestran al Papa León XIV rodeado de fieles peruanos y recibiendo los inusuales regalos de la gastronomía de Lambayeque, se volvieron rápidamente virales en TikTok. Este gesto no pasó desapercibido por los usuarios, quienes bromearon sobre enviar más productos peruanos al Vaticano para recordarle al sumo pontífice, su cultura peruana y sus años vividos en Chiclayo.

"Faltó enviarle el saco de papas y el cuy", "El otro mes llegamos con 2 gallinas ponedoras, carne seca, queso y su cañasito", "Lástima que las adunas confiscó los cuyes, la gallina y el toro", "El papa estaba más emocionado con su zapallo loche", "Los peruanos con sus encomiendas somos otro nivel", "El papa con su loche: 'llamen al chef que hoy comemos locro'", "Shalom llega hasta el Vaticano", "La próxima lleven pisco y ceviche", "En Aduanas siguen tramitando los chifles y el maíz de jora", "El peruano llevando comida al que más quiere", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.