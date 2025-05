Lo que parecía ser el día más especial para una pareja en Andahuaylas terminó de una manera inesperada. Durante la ceremonia religiosa en la iglesia San Pedro, una mujer irrumpió con un cartel en mano, exigiendo a su expareja, el novio, que pagara la pensión alimentaria de su hijo.

Este hecho, que sorprendió a los asistentes, dejó a los novios en una situación incómoda, mientras el sacerdote intentaba mantener el orden en la ceremonia. La mujer no tardó en captar la atención de todos los presentes, quienes se quedaron atónitos ante la interrupción. El hecho que ocurrió en el 2023 se volvió viral en las redes sociales.

El dramático reclamo en plena ceremonia en Andahuaylas

El novio no esperaba que su expareja acudiera a su boda, mucho menos para hacerle un reclamo tan directo. En presencia de todos, y ante la sorpresa de los invitados, la mujer expresó su frustración por la falta de cumplimiento del padre con respecto a las obligaciones que tenía con su hijo.

Los amigos de la novia, visiblemente molestos por la interrupción, intentaron confrontar a la mujer, mientras ella insistía en que el padre de su hijo cumpliera con su deber. El ambiente se tensó, y aunque el sacerdote intentó calmar la situación, no pudo evitar que la atención de todos se desviara hacia el conflicto.

La expareja incluso realizó una pancarta con la foto del padre de su hijo para exigir el dinero de la manutención. Foto: TikTok/ @contactodirecto

El incidente se intensifica fuera de la iglesia y terminó en la comisaría de Andahuaylas

El escándalo no se limitó al interior de la iglesia. Fuera, un grupo de personas acompañantes de la mujer, indignadas por la situación, decidieron pintar con spray una camioneta estacionada cerca del lugar. En ella escribieron “paga la pensión” como una forma de hacer presión pública al novio. El incidente fue rápidamente controlado por las autoridades locales, quienes llegaron al lugar y trasladaron a los involucrados a la comisaría por alterar el orden público y por daños a la propiedad.

Aunque este suceso ocurrió en 2023, el incidente resurgió en las redes sociales, donde se viralizó nuevamente, sorprendiendo a miles de usuarios y generando todo tipo de comentarios.

“Entre todos tenían que agarrar a ese irresponsable y miserable que no le da la pensión a su hijo. Que lo denuncie en el Poder Judicial, ponga su cara y nombre en todas las redes sociales y por último que vaya a Andrea”, “A veces muchas mujeres no todas que se casan con hombres que tuvieron un compromiso anterior, pero se hacen de la vista larga y no le exigen a su marido que envíe a los chicos su manutención”, “Tenía para el matrimonio, pero no para la pensión”, escribieron los usuarios en TikTok.