'Oswarditox y Papá Pitufo' es un influencer venezolano que triunfa en YouTube. En sus videos comparte su experiencia en Perú, recorriendo restaurantes, mercados e historias de éxito de sus compatriotas en tierras peruanas. Aunque hoy cuenta con más de 93.000 seguidores en su plataforma, pocos conocen que llegó de Venezuela al país con tan solo S/300 en su bolsillo y tuvo que trabajar por un año sin recibir un sueldo.

"Yo, cuando llegué a la empresa en Piura, no me pagaban. Solo me daban alojamiento y comida, pero no tenía un sueldo y así duré un año sin cobrar", comentó el joven influencer venezolano en una entrevista con La República. Sin embargo, agradece la oportunidad que se le presentó, ya que la familia que lo alojó siempre lo hizo sentir parte de Perú.

¿Cómo fueron sus primeros años en Perú para el joven venezolano?

Según contó Oswaldo, a diferencia de sus compatriotas, salió de Venezuela para vivir nuevas experiencias en países extranjeros. Así, comenzó a buscar prácticas profesiones y terminó siendo aceptado en una empresa en Perú. Con solo 100 dólares, viajó a la ciudad de Piura en 2016 para comenzar a trabajar.

Aunque por un año no cobró un sueldo, nunca pensó en mudarse a la capital. Sin embargo, debido al daño que causó el fenómeno de El Niño en las ciudades del norte, tuvo que buscar un nuevo trabajo en Lima. Así, logró ingresar al área comercial de un canal de televisión.

Con el tiempo ganó experiencia, consiguió trabajo en otras empresas: una agencia de marketing y e-commerce.

Oswaldo cuenta con más de 90.000 seguidores en su cuenta de YouTube. Foto: composición LR/Instagram

¿Cómo logró convertirse en influencer?

Para Oswarditox incursionar en las redes sociales no formaba parte de su plan. Su único propósito de grabar videos era documentar sus experiencias en Perú y aquellos lugares que conocía. Sin embargo, la idea de subirlos a plataforma de YouTube surgió cuando sus compañeros les pedían que comparta las tomas que había realizado.

De esa manera, se le ocurrió editar sus videos, publicarlo en YouTube y compartir el link para que todos pudieran verlo. "Yo empecé a grabar como los recorridos, las cosas que estábamos haciendo y todo el mundo al final del viaje me preguntó 'oye, pásame las tomas, pásame los videos'. Pensé que mejor los voy a editar, los subo a YouTube, les paso el link para que ellos vean los clips.

Poco a poco sus videos comenzaron a tener alcance en dicha plataforma. Hoy en día, su canal de YouTube cuenta con 93.500 seguidores y más de 804 videos. Esto le ha permitido al joven venezolano comprarse su propio departamento, un auto de lujo y tener una vida tranquila en Perú.