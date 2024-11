El venezolano que tocó fondo en Perú tras ser despedido, pero hoy triunfa con su marca de piqueos: "Solo tenía S/10"

Oswaldo Fermín, fundador de Mr. Piqueo, llegó al Perú para escapar de la crisis económica que azota Venezuela. Vendió todas pertenencias, y con los pocos ahorros que tenía arribó a tierras peruanas junto con su esposa e hijos. Aquí, inició trabajando como repartidor de Rappi hasta que, meses más tarde, logró ocupar el puesto de vendedor en una reconocida empresa de telefonía. Sin embargo, durante la pandemia tuvo que enfrentar una de las situaciones más difíciles de su vida: se quedó sin trabajo y no contaba con el dinero suficiente para sustentar a su familia. En su cuenta de ahorros solo contaba con S/10.

"La pandemia llega y caí en un tema muy fuerte. Me quedé sin trabajo y no había reunido lo suficiente. Ya me había gastado los ahorros que había traído de Venezuela. Tenía a mi bebé recién nacido y no podía ni comprarle un tetero (biberon). Solo tenía 10 soles, era lo único. No teníamos dinero para pagar el arriendo (alquiler) ni nada", expresó el joven venezolano en una entrevista para el canal de YouTube Rostros Venezolanos.

De la crisis al éxito: ¿cómo nació el emprendimiento que cambió la vida del joven venezolano en el Perú?

Oswaldo Fermín cuenta que una de las personas que lo ayudaron en la crisis fue un compañero peruano con el que nunca había tenido una buena relación de trabajo. Esto impresionó al joven venezolano, quien quedó conmovido por el accionar del su excompañero. "La persona que menos yo esperaba me ayudó en ese momento. Era con la que más peleaba en el trabajo (...) Me llamó y me dijo: 'se que no nos caemos bien, pero te conseguí pañales para tus niños' (...) Y no eran solo pañales, sino que había carne, pollo, o sea de todo. Fue una cachetada a mi ego", comentó.

Poco tiempo después, pudo conseguir nuevamente un puesto de trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Debido a que aún permanecía el aislamiento por la COVID-19, todo era virtual. Fue así que, en sus tiempos libres y para evitar que sus hijos se aburran dentro de casa, empezó a ver videos de tutoriales en YouTube para hornear pizza, tequeños y pan pita.

Mr. Piqueo nació como un emprendimiento de snacks venezolanos durante la pandemia. Foto: composición LR/Instagram/@mrpiqueo

Aunque los primeros piqueos no le salieron como él quería, poco a poco fue mejorando. Sin embargo, todo comenzó cuando una de sus vecinas le pidió que le hiciera un pequeño pedido para llevarlo a su casa. Fue así que, Oswaldo decidió vender sus productos a sus demás vecinos de su condomio.

"Me puse hacer pizza y la primera me salió fatal (...) Empecé vendiendo pizza y pan pita. Como vivía en un condominio de tres torres, publicaba en los grupos (de WhastApp de los condominios) que vendía pizza. Cuando me di cuenta, en poco tiempo, estaba manteniendo a mi familia con las pizzas que vendía", comentó.

El crecimiento de Mr. Piqueo

Según cuenta Oswaldo, poco a poco comenzó a expandir su negocio y ya no solo vendía a sus vecinos del condominio, sino que enviaba sus productos a otros distritos del Perú. Esto lo motivó a crear su cuenta de Facebook.

"Me escribieron de todos lados. De Chile, Ecuador, Panamá, Estados Unidos (...) es ahí cuando me di cuenta de que sí se podía salir adelante con esto", sentenció.

Dado que su emprendimiento estaba creciendo, optó por dejar su trabajo en la empresa y continuar con la elaboración de sus snacks. Así creo su marca y nació Mr.Piqueo. Actualmente, vende diferentes productos venezolanos como empanadas, piqueos, tequeños, pastelitos y viene conquistando el mercado peruano.