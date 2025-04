Joven viaja a la selva y encuentra a monito comiendo su bolsa de Cuates: "Le falta su Cifrut"

Un video publicado en TikTok se ha viralizado en las redes sociales, debido a que muestra el momento exacto en que un joven, que estaba de visita en la selva peruana, se encuentra a un simpático monito que se encontraba comiendo una bolsa de Cuates, una famosa golosina que es muy popular entre los jóvenes, sobre todo entre los fanáticos del videojuego Dota 2.

El material audiovisual, publicado en TikTok por la cuenta "Clip Heracles", fue grabado en la "Isla de los Monos", un santuario de primates que está ubicado en Pucallpa, Perú. Hasta el momento, el video cuenta con más de 1.6 millones de reproducciones en la plataforma, así como con 121.000 'me gusta', 46.000 compartidos y cientos de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, el joven se encuentra navegando en una lancha por el río cuando, de repente, voltea y se encuentra con un adorable monito de espaldas. Al acercarse con cautela, se lleva una grata sorpresa al descubrir que el primate está disfrutando de una bolsa de Cuates que, aparentemente, habría encontrado o le habrían regalado.

"¿Por qué comes Cuates? Eso no es alto en proteínas", se escucha decir al joven, mientras el mono lo ignora completamente. A pesar de la indiferencia del primate, el muchacho, que realiza transmisiones en vivo en la plataforma Kick, decide ofrecerle una uva, un alimento más saludable, con la esperanza de que el simio deje la golosina.

Aunque el monito recibe la fruta con su mano, sorprendentemente no la come de inmediato. En su lugar, prefiere seguir lamiendo la bolsa de Cuates, ya que, al parecer, la golosina tenía un sabor más agradable que la opción saludable que le ofreció el streamer. El video no tardó en volverse tendencia en México, Argentina, Colombia y otros países hispanohablantes.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video viral del simpático monito disfrutando de una bolsa de Cuates ha generado una avalancha de reacciones entre los usuarios en redes sociales. Desde comentarios divertidos y creativos hasta preocupaciones por la salud del primate. A continuación, te dejamos una recopilación de algunos de los comentarios más ocurrentes.

"¿No le hará daño? Así, sin su Cifrut", "El mono dotero no existe. El mono dotero", "El mono: hijito, no tengo sencillo", "Imagínate vivir en Suiza y no ver esta escena", "¿Cómo se llama ese lugar? Me parece curioso", "Publicidad gratis para Cuates". Estos son algunos de los comentarios en el video viral de TikTok.