Joven celebró su cumpleaños con temática de Vick Vaporub y usuarios bromean: “Sabe a menta”

“Yo sin Vick Vaporub no duermo”, la cumpleañera explica su peculiar elección. Foto: composición LR/ TikTok

En el vasto universo de celebraciones originales que inundan TikTok, una joven captó la atención de miles de usuarios tras organizar una fiesta de cumpleaños con una temática poco común, pero sumamente creativa: Vick Vaporub. La elección, que a primera vista puede parecer insólita, generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral.

Una fiesta poco común: el cumpleaños inspirado en Vick Vaporub

La joven, lejos de buscar una decoración tradicional, decidió homenajear al producto que, según sus propias palabras, la ayuda a dormir mejor cada noche. En el video compartido en TikTok, se puede ver cómo la cumpleañera celebró su día especial rodeada de elementos inspirados en el icónico ungüento mentolado.

La torta, diseñada con el frasco de Vick como modelo, incluía el característico tono azul con letras blancas. A su alrededor, cupcakes decorados con mini etiquetas del producto, así como una ambientación en tonos verde menta y celeste que recreaban la identidad visual del famoso remedio casero. Todo fue cuidadosamente planeado para rendir tributo al aroma que, para ella, significa descanso y bienestar.

La joven explicó que la temática no fue elegida al azar, sino por su fuerte vínculo con el producto. “Yo sin Vick Vaporub no duermo”, comentó en respuesta a los curiosos que la interpelaban por su original elección. Su familia no solo apoyó su idea, sino que se involucró en cada detalle, desde los globos hasta los souvenirs. La fiesta fue grabada y compartida con orgullo, recibiendo cientos de miles de visualizaciones y generando una conversación inesperada sobre el apego emocional que muchas personas sienten por ciertos productos de uso cotidiano.

Cuando un remedio se convierte en inspiración para celebrar

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con humor y empatía ante la peculiar celebración. Comentarios como “No entiendo por qué nadie habla de lo que es no poder vivir sin Vick Vaporub” o “Voy a poner latitas de Vick Vaporub en la piñata de mi papá” inundaron el video original. Algunos usuarios incluso confesaron sentirse identificados con la joven: “La fiesta de los que sufrimos de rinitis”, comentó uno, mientras otro bromeó diciendo: “Yo siento que la torta sabe a puro VapoRub”.

El toque de humor no se hizo esperar. Entre las reacciones más virales, destacaron frases como “Me imagino la cara de la pastelera cuando le encargaron la torta” y “Ese podría ser mi cumpleaños”, en clara muestra del cariño colectivo hacia este producto tan familiar en los hogares latinoamericanos.