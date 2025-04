El examen de admisión a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) en Lima es uno de los eventos más importantes en la vida de miles de jóvenes peruanos que buscan acceder a la educación superior. En medio de esa tensión y expectativa, una insólita escena se registró a las afueras del recinto universitario cuando una postulante olvidó su Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable para poder ingresar a rendir la prueba.

El hecho fue captado por la cuenta de TikTok de la Academia Cemta, y se viralizó rápidamente en redes sociales. Personal de seguridad de la universidad intentó ayudar a la postulante para que pueda tener su DNI antes de que se cierren las puertas.

Postulante a la UNFV se olvida su DNI

A pocos minutos del inicio del examen de admisión en la Universidad Nacional Federico Villarreal, una joven postulante se percató de que no portaba su Documento Nacional de Identidad (DNI), carnet exigido de manera obligatoria para todos los participantes. La situación generó una escena de tensión que fue registrada por los asistentes y compartida en TikTok, acumulando miles de visualizaciones en poco tiempo.

En el video se observa cómo el personal de seguridad de la UNFV intentó asistir a la postulante en apuros. En un acto solidario, los agentes llamaron entre la multitud a la hermana de la joven, quien respondía al nombre de Mayli. Además, los agentes preguntaron a la estudiante si contaban con un número de teléfono para intentar contactar directamente con ella. Todo esto ocurrió bajo la presión del reloj, ya que el ingreso al campus estaba por cerrarse y cualquier segundo podía marcar la diferencia entre rendir el examen o perder el esfuerzo de meses de preparación.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos internautas comentaron frases como “¿cómo te vas a olvidar lo más importante?” y “es su responsabilidad, no deberían dejarla pasar”. Hasta el momento, no se ha confirmado si la estudiante logró ingresar al examen de admisión de la UNFV.

Este tipo de situaciones no son aisladas. Según otros videos publicados por la misma academia, algunos postulantes que llegaron al límite de la hora o completamente dominados por la ansiedad. La presión por ingresar a una de las universidades públicas más importantes del Perú puede generar descuidos que terminan en momentos de angustia.

¿Qué carreras se enseñan en la UNFV?

La Universidad Nacional Federico Villarreal, ubicada en la ciudad de Lima, es una de las instituciones educativas más emblemáticas del Perú y ofrece una amplia variedad de carreras distribuidas en diversas facultades.

Entre las opciones académicas más demandadas se encuentran Derecho y Ciencias Políticas, Psicología, Arquitectura, Educación y Contabilidad. Asimismo, la universidad cuenta con especialidades vinculadas al ámbito científico y tecnológico, como: