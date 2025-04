Actor ecuatoriano pide que no viajen al Perú por peligroso y en redes aseguran: “Tienes razón”

El actor ecuatoriano Danilo Carrera causó revuelo en redes sociales tras compartir un comentario inesperado sobre su experiencia en Perú. En un video que rápidamente se volvió viral, el artista advirtió a sus seguidores que no viajen al país andino porque —según sus propias palabras— hay algo “muy peligroso” que lo dejó impactado. No se trataba de inseguridad ni de algún problema social, sino de algo mucho más sabroso: la gastronomía peruana.

Danilo Carrera advierte con humor sobre el “peligro” de viajar al Perú

En el clip, Carrera, conocido por su participación en telenovelas internacionales, comparte con humor su apreciación sobre la cocina peruana. No es la primera vez que el actor elogia la sazón del Perú; en publicaciones anteriores ya había reconocido que, aunque le dolía admitirlo como ecuatoriano, la comida peruana estaba por encima de la de muchos países, incluido el suyo.

Esta vez, su comentario fue aún más contundente y con un toque de ironía. “Estoy en Perú y quiero decirles que es muy peligroso. La comida es tan rica… el peligro de engordar es inminente”, comentó mientras sostenía un generoso plato de lomo saltado. Con una sonrisa en el rostro, Danilo mostró su admiración por la cocina nacional, asegurando que resistirse a probar cada plato típico era prácticamente imposible.

Usuarios en redes sociales coinciden: “La comida peruana es la más deliciosa del mundo”

El video fue grabado en un restaurante peruano y generó miles de visualizaciones y reacciones en TikTok y otras plataformas. Los usuarios no tardaron en sumarse al tono humorístico del actor y respaldaron su afirmación. “Es muy cierto, tengo un amigo estadounidense, se enamoró de la comida, subió algunos kilitos y está muy feliz, no quiere retornar a New York”, compartió un internauta.

Otros añadieron: “La mejor comida del Perú es la peruana”, o “Me asusté al inicio, pero luego comprendí que hablaba de la comida, la más deliciosa”. La publicación de Carrera, lejos de generar polémica, reforzó el orgullo de los peruanos por su variada y reconocida gastronomía. Comentarios como “¡Tiene toda la razón!” y “Ese peligro sí se disfruta” inundaron la sección de respuestas.