Perro ve un tocino friéndose en la televisión, cree que es real y protagoniza divertida escena al lamer la pantalla

Un tierno rottweiler volvió a TikTok un sitio de carcajadas. El clip, publicado por la cuenta @odin_the_rott, mostró cómo el can se acercó lentamente a la pantalla cuando vio unos suculentos trozos de tocino. Con mucha delicadeza, sacó la lengua y empezó a lamer la imagen como si pudiera saborear ese manjar. Durante varios segundos insistió, pero al notar que no conseguía su objetivo, dejó de intentarlo y se sentó confundido frente al televisor.

Las imágenes no tardaron en conquistar a miles de usuarios, quienes dejaron una ola de reacciones divertidas. Algunos no pudieron evitar imaginar que el perrito incluso olfateaba el olor inexistente del tocino proyectado en la pantalla. Los comentarios no se hicieron esperar y confirmaron que el tierno error del rottweiler causó sensación en TikTok.

TikTok explotó de risas tras ver el intento fallido

Desde el primer momento, los seguidores de TikTok compartieron el video en sus perfiles y grupos favoritos. Comentarios como: “Pobrecito, él creyó que era real”, “Su carita de decepción merece un premio” y “Más real que mis ganas de desayunar tocino” inundaron la red.

Algunos incluso recordaron anécdotas similares, asegurando que sus mascotas también confundieron imágenes en pantallas con objetos reales. La situación despertó una ola de simpatía, confirmando, una vez más, que los animales tienen la habilidad de derretir cualquier corazón.

Usuarios en redes sociales elogiaron la ternura del rottweiler

Los comentarios no pararon. Frases como: “Él fue más inteligente que muchos de nosotros los lunes por la mañana” o “Su olfato debió haberse vuelto loco” aparecieron por todos lados.

Los usuarios no dudaron en aplaudir la inocencia del perrito, asegurando que Odin, el simpático rottweiler, merecía un kilo de tocino real por todo su esfuerzo. De esta forma, el video se convirtió en uno de los más compartidos de TikTok en las últimas horas.