Un video que circuló por TikTok se convirtió en viral y fue la fuente de risas y asombro para miles de usuarios. La escena mostraba a un joven acostado sobre una manta en un parque, rodeado de algunas pertenencias y, lo más insólito, una televisión LED rota conectada a una caja eléctrica.

El chico no estaba dispuesto a perderse el partido de fútbol, ni siquiera por el estado de su televisor. Con una mezcla de determinación y creatividad, hizo lo impensable: ver el partido en la calle de una forma que nadie habría imaginado. La grabación de esta inusual escena fue capturada por un transeúnte curioso, quien, sin pensarlo, decidió compartirlo en TikTok. La reacción en la red social no se hizo esperar, desatando una avalancha de comentarios.

Prioridades en Chile: ¿ver el partido a toda costa?

El parque El Llano, en Chile, fue el escenario de esta curiosa hazaña, según los usuarios. En medio de la cotidianidad de quienes paseaban por el lugar, este joven dejó claro que sus prioridades estaban firmemente establecidas: ¡ver el partido de fútbol!

Con una televisión rota como su único compañero, no dejó que nada interfiriera en su plan. Y así, mientras la ciudad seguía su curso, él disfrutaba del partido con una historia que rápidamente captó la atención de todos en las redes sociales.

El video que causó sensación en TikTok

El video de @cristinnarvaez17 rápidamente se compartió por cientos de usuarios. Las reacciones no tardaron en llegar, desde las carcajadas hasta la sorpresa por la originalidad del joven chileno.

Las redes sociales, especialmente TikTok, no solo son plataformas para videos de baile, sino también para situaciones tan insólitas como esta. La creatividad de los usuarios no tiene límites, y este chico demostró que, a veces, la necesidad de ver un partido es tan fuerte que no importa el estado del equipo.