Chofer de bus sorprende a sus pasajeros al instalar una televisión de 40 pulgadas y en redes bromean: “Ponme Blanca Nieves”

¿Quién dijo que el transporte público no puede ser divertido? Un chofer de bus en México ha dado un giro inesperado al concepto de entretenimiento durante el viaje. ¿Cómo? Instalando una enorme televisión de 40 pulgadas en su unidad para que sus pasajeros pudieran disfrutar del trayecto al ritmo de la programación televisiva. ¿El destino? ¡Acapulco! Y sí, este chofer no solo se dedicó a conducir, sino que también se convirtió en el presentador de su propio show de transporte público.

¿Qué canal veremos hoy, chofer?

El video que captó este momento tan peculiar rápidamente se viralizó en TikTok, gracias a @danteubaldo, quien no solo mostró la televisión, sino también al chofer cambiando de canal con su control remoto mientras manejaba. ¡Sí, en serio! Los pasajeros no podían creer lo que veían. La imagen de este conductor con su TV de 40 pulgadas se volvió tendencia, y las bromas no tardaron en llegar. Algunos usuarios pidieron ver "Blanca Nieves", uno de los estrenos más recientes de Disney, mientras otros bromeaban sobre las posibles opciones de canales que el chofer podría poner durante el trayecto.

TikTok reacciona con bromas sobre el chofer más cool de México

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. En TikTok, los usuarios se hicieron eco del video, pidiendo más shows en buses y recomendando películas clásicas. Las bromas sobre qué ver durante el viaje no cesaron, e incluso algunos comentaron que el chofer debería instalar un servicio de palomitas de maíz para hacer el viaje aún más divertido. Con tantos comentarios graciosos, este chofer pasó a ser una leyenda viral de TikTok, demostrando que, a veces, un viaje común puede convertirse en el mejor entretenimiento.