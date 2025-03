La Novia de Bagua evitar hablar de Lis Padilla y revela por qué no se sometería a una liposucción

Elena Barrantes, más conocida en redes sociales como la "Novia de Bagua", supo transformar un episodio que muchos considerarían vergonzoso en una plataforma de oportunidades. Luego de volverse viral por huir corriendo de su matrimonio civil, su historia no solo captó la atención de miles de usuarios en redes sociales, sino que también le abrió las puertas al mundo del marketing digital. Hoy en día, genera ingresos promoviendo productos y servicios de pequeñas y medianas empresas.

La Novia de Bagua asegura que no conoce a Lis Padilla

En una reciente entrevista breve, el personaje viral reveló detalles personales que muestran otra faceta de su vida más allá del video que la lanzó a la fama. En uno de sus últimos videos en TikTok, la Novia de Bagua respondió con humor a una serie de preguntas. Cuando le consultaron si era fan de Naruto, ella contestó que no, en una clara referencia a su épica huida del matrimonio, que muchos internautas compararon con una escena de anime.

Entre risas, volvió a tocar ese episodio que marcó un antes y un después en su vida, asegurando que aún no está segura de volver a casarse, aunque no descartó la posibilidad. También confesó que uno de sus objetivos actuales es convertirse en influencer de tiempo completo y seguir creciendo en redes sociales.

Durante el mismo video, una pregunta sobre la tiktoker Lis Padilla sorprendió a Elena. Al preguntarle si la conocía, su respuesta fue clara: “No, no, no la conozco a la chica y no sé”, dejando ver que no tiene relación con la también popular influencer que se hizo conocida por su versión del baile 'Son de Amores'. Ambas comparten el hecho de provenir de la selva peruana y alcanzar notoriedad en TikTok, pero Elena dejó en claro que no hay ningún tipo de vínculo o rivalidad entre ellas, desmarcándose de cualquier comparación que pueda surgir en redes.

¿Por qué no se sometería a una liposucción?

Por otro lado, uno de los temas que más llamó la atención en la entrevista fue cuando se le preguntó si se sometería a una liposucción. Elena respondió con total honestidad que no lo haría porque le da miedo morir en una cirugía de ese tipo. “Me da miedo morirme”, declaró con tono serio, dejando entrever que, a pesar de estar expuesta al ojo público, no siente la presión de cambiar su imagen con procedimientos estéticos.

También comentó con entusiasmo que le encantaría aparecer en el programa de competencia 'Esto es Guerra', lo que demuestra su interés por seguir abriéndose camino en los medios. Actualmente, la Novia de Bagua y Lis Padilla suelen ser comparadas por su impacto viral y por cómo han sabido monetizar su fama en el mundo digital.

Sin embargo, mientras Elena prefiere mantenerse al margen de cirugías estéticas, Lis Padilla confirmó que se realizó una lipoabdominoplastia para mejorar su figura. En medio de rumores de que el procedimiento fue un canje publicitario, Lis fue enfática en que se trató de una inversión fruto de su esfuerzo: “Me hice una lipoabdominoplastia”, expresó. Ambas figuras reflejan el nuevo fenómeno digital en Latinoamérica, donde personajes populares encuentran nuevas formas de “facturar” gracias a la viralidad.