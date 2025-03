Madre denuncia que le exigieron desconectar respirador que mantenía con vida a su hijo antes de abordar avión

El caso de una madre que denunció a United Airlines por exigirle desconectar el respirador de su hijo de 21 meses antes de un vuelo ha generado indignación y un intenso debate sobre los protocolos de las aerolíneas. A pesar de que la familia presentó la documentación médica correspondiente, enfrentó una situación angustiante. Este incidente pone en cuestión la flexibilidad y sensibilidad de las normas en casos de pasajeros con necesidades médicas críticas.

Melissa Sotomayor, madre de un niño con una condición médica compleja, relató su experiencia en un video viral en TikTok, que superó el millón de visualizaciones. La pasajera afirmó que, a pesar de contar con permisos firmados por especialistas y baterías de respaldo, la tripulación insistió en que debía apagar los equipos médicos de su hijo.

VIDEO MÁS VISTO Policía de Las Vegas arresta a sospechoso de ataque con bombas incendiarias contra un Tesla

Detalles del incidente

El vuelo en cuestión se realizó entre Tampa y Newark. Sotomayor había viajado previamente con su hijo sin inconvenientes y había llevado toda la documentación médica necesaria. Sin embargo, durante el vuelo de regreso, la tripulación le exigió desconectar el ventilador y el concentrador de oxígeno portátil que mantenían a su hijo con vida.

Reacción de United Airlines

United Airlines se disculpó por el incidente a través de correos electrónicos enviados a varios medios de comunicación. La aerolínea afirmó haber contactado a Sotomayor para abordar sus preocupaciones, aunque no se especificó si se ofreció alguna compensación. La madre, por su parte, considera que la disculpa no fue sincera y que no recibió una respuesta adecuada durante el vuelo.

La viralización del video en redes sociales

El video de Sotomayor en TikTok ha superado los 1,3 millones de visualizaciones, lo que ha generado un amplio debate sobre los protocolos de las aerolíneas en situaciones similares. La madre expresó que se sintió expuesta y humillada, y que la tripulación no mostró disposición para entender su situación.

Campaña de recaudación y futuro incierto

Tras el incidente, Sotomayor lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales y reiteró que el equipo médico era esencial para la supervivencia de su hijo. La situación ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y actualizar los protocolos de las aerolíneas para garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros que dependen de equipos médicos.

Otros incidentes con United Airlines

Este caso no es aislado, ya que días después, la aerolínea fue objeto de una demanda por discriminación religiosa presentada por dos pasajeros judíos. La falta de una declaración pública adicional sobre este segundo incidente ha generado más cuestionamientos sobre las políticas internas de United Airlines.