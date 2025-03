Peruana revela lo que más le sorprendió en Argentina y que en Perú no es tan común: “Ahora lo amo”

Milagros, una joven peruana, compartió su experiencia tras mudarse a Buenos Aires, donde vive con su pareja argentina. En sus redes sociales, relató algunas de las diferencias que más la sorprendieron y que, en su mayoría, no son tan comunes en Perú. En su publicación, mencionó tres particularidades que le llamaron especialmente la atención, y a través de su relato generó un debate interesante entre los usuarios de redes, quienes compartieron sus opiniones y comentarios al respecto.

Peruana revela lo que más le sorprendió en Argentina

Una de las primeras diferencias que Milagros destacó fue el uso del bidé, algo que es mucho más común en Argentina que en Perú. Según contó, cuando llegó a Buenos Aires, le sorprendió ver que la mayoría de los baños tenían este dispositivo. “Es algo que lo descubrí en Argentina y lo amo. Recuerdo que alguna vez lo vi en una casa antigua en Perú, no entendía qué era. Me acuerdo de que le pregunté a mi mamá y me dijo ‘eso es para que orinen los hombres’. Me dio información errónea”, relató Milagros entre risas. Aunque al principio no entendía su función, ahora se acostumbró y lo disfruta. Para ella, es un detalle que ahora forma parte de su rutina diaria y que incluso considera una mejora.

Otra de las situaciones que Milagros mencionó fue la costumbre de merendar alimentos dulces en Argentina. En su país natal, la merienda no suele estar tan enfocada en lo dulce, pero al llegar a Buenos Aires, se dio cuenta de que es una tradición muy arraigada. "En Argentina están acostumbrados a merendar cosas dulces", comentó Milagros.

Para ella, esta diferencia fue un pequeño desafío cultural que, aunque extraño al principio, terminó por encantarle. Descubrir que en Argentina las meriendas pueden incluir desde medialunas hasta facturas, la hizo ver una nueva faceta de la cultura gastronómica local.

Además, Milagros mencionó que otro aspecto que le llamó la atención fue el uso frecuente de botas en Buenos Aires, algo que en Perú no es tan común. “Creo que es porque llueve mucho aquí”, dijo.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

Las reacciones de los usuarios a la publicación de Milagros fueron diversas. Algunos comentaron sobre el uso del bidé, señalando que aunque hoy en día no es tan común, sí hubo un tiempo en que era más frecuente en Perú. "El bidé creo que es un tema generacional. Los ya mayores sabemos qué es un bidé porque antiguamente en Perú las casas sí lo tenían", comentó un usuario.

Otro agregó: “Eres muy joven, pero si hay casas que tienen, lamentablemente las nuevas construcciones las obvian ahora, para ahorrar espacio”. También hubo quien opinó: “Si usamos bidé, pero ya no tan usual como antes”. Respecto a la merienda, algunos usuarios señalaron que depende de cada persona, y otros coincidieron en que la tradición de comer dulces por la tarde es muy popular en Argentina.