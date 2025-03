Chofer peruano improvisa cordel en su tráiler y causa sensación en redes: “Hay prioridades”

Una singular escena captada en medio del tráfico peruano desató carcajadas y comentarios en redes sociales. El video, compartido a través de TikTok, muestra cómo la cotidianidad del tránsito puede dar paso a momentos tan insólitos como ingeniosos. Esta vez, el protagonista fue un chofer de tráiler que, sin pensarlo dos veces, convirtió su vehículo en una especie de lavandería móvil, sorprendiendo a todos con su peculiar solución.

Improvisa cordel en su tráiler

En el clip, grabado desde otro vehículo, se observa una larga fila de autos detenidos por el tráfico. En medio de la espera, el autor del video enfoca un tráiler y nota algo fuera de lo común: justo detrás de la cabina, colgando entre dos puntos, hay un improvisado cordel.

En él, se pueden ver prendas secándose al viento, incluyendo polos, ropa interior y toallas. Todo está sujeto con ganchos, como si se tratara de una escena doméstica, pero en plena vía pública. La imagen del tráiler con ropa colgada causó inmediata gracia entre los usuarios, quienes no dejaron pasar el detalle. Algunos destacaron lo bien organizado del cordel, asegurado para evitar que el viento se lleve las prendas.

El video, que no dura más de unos segundos, se viralizó rápidamente y sumó miles de visualizaciones, comentarios y compartidos en poco tiempo, convirtiéndose en un ejemplo más del ingenio que suele verse en las calles peruanas.

Reacciones en redes

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. "Muy bien, hay prioridades", comentó un usuario entre risas. Otros se mostraron comprensivos con el conductor: "Un conductor que resuelve", escribió uno, mientras que otro añadió: "Optimizando recursos y tiempo". La creatividad del chofer fue celebrada como una forma práctica de aprovechar cada parada en el camino. "Esto solo pasa en Perú", señaló alguien, destacando el toque pintoresco de la escena.

“Al menos sabemos que el camionero es limpio”, bromeó otro. “Con su ganchito para que no se vuele”, detalló un usuario que notó el cuidado en la instalación del cordel. Finalmente, un internauta cerró con una confesión: “No lo juzgo, una vez viajé en tráiler 4 días, me arrepentí de no llevar más ropa extra”. Así, entre risas y empatía, el video logró conectar con miles de personas que vieron en este gesto cotidiano una muestra más del ingenio peruano en acción.