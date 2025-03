Mujeres se pelean por espacio en el Metropolitano y usuarios las bajan de bus

Las peleas dentro de los buses se han vuelto un fenómeno cada vez más común en diversas ciudades. Ya sea por el estrés del tráfico, la impaciencia de los pasajeros o la falta de civismo, estas situaciones se han viralizado en redes sociales y han expuesto desde discusiones acaloradas hasta enfrentamientos físicos. En las horas pico, cuando el transporte público va abarrotado, cualquier roce o empujón puede convertirse en el inicio de una batalla campal.

Esto sucedió dentro del Metropolitano y tuvo como protagonistas a dos mujeres que, aparentemente incómodas por lo lleno que estaba el bus, no dudaron en discutir por el poco espacio disponible. Una de ellas le reclamó a la otra que se parara correctamente.

"No me ... ¿De dónde quieres que me agarre si está lleno?", respondió una de las pasajeras, a lo que la otra mujer insistió en que se sujetara bien, pues no se sentía cómoda teniéndola tan cerca.

En medio de los gritos de las señoras, los demás pasajeros no dudaron en exigir que se bajen del bus diciendo cosas como: "Bajen a esas locas". Justo cuando el bus llegó a una estación y ambas pasajeras salían a retirarse, una de ellas le jaló del cabello, lo que formó pelea entre ambas, mientras que los usuarios seguían pidiendo que se bajen. "Estamos con el tiempo", "Peléense afuera", "Sáquenlas", fueron algunos de las exigencias de los demás pasajeros, que finalmente lograron su cometido.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Los internautas no dudaron en comentar y reaccionar con su particular humor a la pelea, lo que llevó a que el video publicado en TikTok por la cuenta de danylatorrec se llenara de comentarios llenos de sarcasmo.

El video tiene más de 85.000 reproducciones. Foto: Composición LR/ TikTok

¿Hay otros casos parecidos?

Hace poco se hizo viral un video en TikTok donde una mujer, aparentemente molesta por la demora del chofer en avanzar y recoger pasajeros, reaccionó agresivamente y lo golpeó en el rostro con un objeto, sorprendiendo a los demás pasajeros.