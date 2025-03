Mujer golpea a chofer por demorarse en paradero subiendo pasajeros y genera controversia: "Más respeto"

Las largas esperas en los paraderos de buses y micros en algunas zonas de la capital generan incomodidad y frustración entre los pasajeros, especialmente en horas punta, en días de calor excesivo y por el apuro de algunos que quieren llegar rápidamente a su destino.

Este incidente ocurrió en Lima, cuando una señora, aparentemente enojada por la demora del chofer en avanzar y subir pasajeros, desquitó su molestia golpeándolo con un objeto en el rostro, lo que sorprendió a los demás pasajeros.

¿Cómo reaccionaron los pasajeros?

Algunos reaccionaron después del golpe de la señora, diciendo frases como: "Avanza pues", "Eso es para que aprendas a respetar", "Voy a llamar a la policía" o "Métele papeleta", en alusión a un supuesto policía que, al parecer, se encontraba cerca del lugar.

¿Cuál fue la reacción de la cobradora?

Después del incidente, la cobradora le recriminó a la señora por su comportamiento: "A mí tampoco me interesa que estés apurada, no debes tocar al chofer. ¿Acaso es tu marido para que le pegues?", a lo que la mujer respondió que llevaba mucho tiempo diciéndole que avanzara. "O sea, cuando no te hacen caso, tú pegas", le contestó nuevamente la cobradora.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Este hecho generó controversia en la red social TikTok, plataforma en la que fue publicado el video, a través de la cuenta de xiooxioooo. Muchos internautas se solidarizaron con el chofer y cuestionaron el comportamiento de la señora, algunos pidiendo "más respeto".

Muchos usuarios no justificaron la acción de la señora. Foto: Composición LR/ TikTok

Otros usuarios tomaron la situación con más humor y realizaron comentarios como: "¿O sea que al marido sí se le puede pegar?"