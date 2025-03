La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sigue destacando a nivel internacional gracias a sus egresados. Uno de ellos, Andrés La Rosa, quien, además de impartir cursos de doctorado de Física en su alma mater, actualmente se desempeña como docente en los Estados Unidos. Ahora, en una reciente entrevista en YouTube, el destacado profesor peruano compartió su experiencia dictando en universidades de EE. UU. y comparó el nivel de enseñanza de sus colegas estadounidenses.

Según reveló el profesor de la UNI, los docentes en Estados Unidos no son exigentes ni rigurosos, sino que suelen ser más relajados que los profesores extranjeros, señalando diferencias clave en la enseñanza y la preparación académica.

Cuando Andrés La Rosa llegó a Estados Unidos como estudiante, notó una marcada diferencia en la enseñanza. Según relata, los profesores extranjeros en EE. UU. Suelen ser más rígidos y exigentes, ya que traen consigo el bagaje educativo de sus países de origen. En contraste, los docentes norteamericanos son más relajados en su metodología.

"Cuando llegué noté una diferencia entre los profesores que venían del extranjero con los profesores norteamericanos. Los profesores extranjeros suelen ser más rígidos, suelen traer su bagaje de los países donde han crecido, pero yo estaba adaptado a la rigidez de la UNI", explicó.

La diferencia en la enseñanza entre Perú y Estados Unidos se hizo aún más evidente para Andrés La Rosa cuando pasó de estudiante a profesor en EE. UU. Años después, pudo corroborar que los docentes norteamericanos son más observadores, pero menos comprometidos con la mejora del estudiante .

"El americano es más observador. No se preocupa por que tú mejores, si no eres bueno (como estudiante), trabaja con otro estudiante. Acá (en Perú) cuando un estudiante le va mal, (el profesor) se preocupa por que mejore. Hay un poco de amor propio para que el estudiante vaya bien. En cambio, el americano es más dejado, más libre, no se hace problema", comentó.