Peruano sorprende por su peculiar forma de dormir en el transporte público: “Llamen al fiscal”

Un joven peruano sorprendió a los usuarios de transporte público al ser captado en una singular posición mientras dormía a bordo de un bus. El joven, aparentemente agotado, se encontraba sentado, pero lo que realmente llamó la atención fue cómo su cuerpo estaba inclinado hacia un lado. Su cabeza, completamente de costado, estaba apoyada contra el cristal de la ventana, en una postura que parecía imposible de mantener, pero el joven dormía plácidamente, ajeno a las miradas curiosas de los demás pasajeros.

Peruano sorprende por su peculiar forma de dormir

El clip que mostró esta curiosa escena fue grabado por un usuario de TikTok, quien no dudó en compartir el insólito momento con sus seguidores. En el video, se observa al joven completamente dormido en el asiento, con la parte superior de su cuerpo inclinada de manera tan pronunciada que parecía que podría caerse en cualquier momento. Sin embargo, lo más sorprendente fue la tranquilidad con la que el muchacho descansaba, demostrando que, a pesar de la incomodidad, estaba completamente relajado.

La situación fue tan inusual que muchos no podían creer lo que estaban viendo. En los últimos segundos del video, el joven parece no sentir la incomodidad, ni la presión de la extraña postura, y sigue profundamente dormido. A pesar de estar casi completamente inclinado hacia un lado, su equilibrio parecía perfecto, lo que dejó a todos sorprendidos por la resistencia y estabilidad que demostraba en ese momento. Los que observaban no pudieron evitar sentirse impresionados por la capacidad del joven de dormir de esa manera tan peculiar y sorprendente.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones de los usuarios de redes sociales fueron rápidas y divertidas. “Se quedó diciendo baja bajaaaa”, bromeó uno de los comentaristas, haciendo alusión a lo que probablemente estaría diciendo el joven en su sueño, mientras otros no podían dejar de destacar la sorprendente habilidad del chico para dormir en una posición tan complicada. “Vaya que equilibrio”, comentó otro, admirando la destreza del joven para mantenerse en esa posición sin caerse. “Yo regresando del trabajo”, escribió un usuario, compartiendo su empatía con el agotamiento del joven.

Los comentarios siguieron siendo igual de cómicos y reflexivos. “Los que trabajan, estudian y entrenan”, señaló un internauta, destacando que este tipo de situaciones de agotamiento son comunes entre quienes tienen una vida llena de responsabilidades. Algunos incluso bromeaban con la situación diciendo: “Llamen al fiscal”, haciendo alusión a la "investigación" que podría hacer falta para entender cómo es que el joven logró mantener ese equilibrio. “Y se despierta una cuadra antes de su destino, es un poder oculto”, comentó otro, mientras algunos más añadieron que “cuando trabajas en turno nocturno es horrible”, reconociendo el agotamiento extremo que lleva a los jóvenes a dormir de cualquier manera en el transporte público.