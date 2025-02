¡Confió ciegamente y lo perdió todo! Un influencer peruano apostó S/20.000 convencido de que Boca Juniors lograría avanzar en la Copa Libertadores, pero la realidad le jugó en contra. Alianza Lima logró imponerse en la tanda de penales ante el cuadro Xenieze en La Bombonera, dejando al creador de contenido sin un sol. Su arriesgada apuesta se volvió viral en redes sociales.

Influencer peruano apuesta S/20.000 a Boca Juniors y lo pierde todo

Mediante su cuenta de Instagram, el influencer peruano publicó un video sobre su pronóstico para el partido de vuelta entre Boca Juniors y Alianza Lima. Según el creador de contenido, los dirigidos por Fernando Gago tendrían todas las de ganar a la 'blanquiazul' por la participación de sus futbolistas estrellas como Edinson Cavani, Luis Advincula, Ander Herrera y Marcos Rojos.

"Un Boca de Fernando Gago que recupera sus estrellas: Cavani, Herrera y todas sus figuras, le va a dar un baile a lo que es Alianza Lima, para mí. Alianza se va a arrepentir de no haberle metido más goles a Boca porque Alianza mereció golear a Boca en el partido de ida porque fue muy superior. Pero bueno, goles que no haces, goles que te pueden costar la eliminatoria", comentó el influencer.

Con este pronóstico, su convicción era que Boca Juniors eliminaría a Alianza Lima en La Bombonera, por lo que decidió apostar S/20.000 a la victoria del equipo argentino.

"La suerte no se repite dos veces (...) Mi pronóstico, y me voy a jugar S/20.000, va a hacer que Boca pasa de ronda. Boca clasifica. Boca, mañana va a ganar. Boca va a gustar y Boca se va a pasear a Alianza Lima. (...) Alianza no va a aguantar con la presión (...) Se acaba el sueño de Alianza Lima en la Copa Libertadores", sentenció.

Sin embargo, el resultado final dejó al creador de contenido sin un sol, ya que Alianza Lima logró imponerse con autoridad, arruinando su arriesgada apuesta.